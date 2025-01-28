Gaver til Fars dag: intelligent belysning til enhver fartype

Gaver til Fars dag: intelligent belysning til enhver fartype

Når der er brug for en hjælpende hånd, en skulder at græde ved eller bare nogle simple faderlige råd, kan børnene altid regne med, at far er der. Til Fars dag kan du give ham en Smart home-gave for at vise, at hele familien sætter pris på ham.

Alle fædres daglige ansvar er ens - at reparere ødelagte cykler (eller hjerter!), at opføre sig som et fjols eller bare få børnene op om morgenen - men ikke to fædre er nøjagtig ens.

Så hvorfor ikke finde nogle intelligente gaver til far, der viser, at du virkelig forstår ham? Match hans personlighedstype med den perfekte Philips Hue gave for at udvide hans eksisterende opsætning eller få ham i gang. Og hvis du er faren, så send dine kære denne liste for at få inspiration til intelligente belysningsgaver denne fars dag.

Smarte gaver til den organiserede far

Det er ikke altid nemt at stå tidligt op om morgenen og få alle klar og ud af døren til tiden, men far gør det med et smil på læben. Gør hans morgener lidt nemmere med et Philips Hue White and color ambiance startsæt — en fantastisk Smart home-gave, der hjælper ham i gang med intelligent belysning.

Startsættet giver far mulighed for at indstille en 'Vågn op'-automatisering til sig selv og til børnene, så alle vågner gradvist ved hjælp af lys i stedet for larmende vækkeure – hvilket giver en mere fredelig og positiv start på dagen. Sættet har også 'Få energi'-belysningsscenen, der er en lys og kølig lysindstilling, som får alle op og i gang hver dag med den helt rigtige mængde energi.

En lys idé: Intelligent belysning fra Philips Hue tilbyder også stemmestyring, hvilket gør morgenen endnu nemmere for enhver forælder. I stedet for at fumle efter lyskontakten, kan far blot sige "Tænd for 'Få ny energi' i køkkenet" til sin telefon eller Smart home-assistent, såsom Amazon Alexa, Google Assistant eller Siri. Stemmekommandoen vil ikke blot tænde lyset øjeblikkeligt, men den kan også indstille det til den perfekte farve og lysstyrke.

En far, der bruger Philips Hue intelligent belysning i køkkenet for at gøre morgenrutiner nemmere

Smarte gaver til faren, der kan lide at underholde

Hvad sagde den ene pære til den anden? Du er mit livs lys!

Selvom du har hørt dem ti gange før, er far-vittigheder unægteligt sjove. Han prøver jo bare at få børnene til at grine. Næste gang han laver en joke, så hold dine støn tilbage og lad ham tage fokus som familiens personlige komiker.

En Hue Go bærbar smart lampe kan være den perfekte rekvisit i hans næste komedierutine eller praktiske joke. Han kan styre lysene fra sin telefon eller anden mobilenhed og få dem til at tænde og slukke eller skifte farve, mens et intetanende familiemedlem undrer sig over, hvad der sker.

Og når han ikke har travlt med at lave vittigheder med børnene, kan far bruge en Hue Go til at forbedre stemningen i sit næste samvær derhjemme, uanset om han holder et intimt middagsselskab eller fyrer op til grillen.

Smarte gaver til faren, der ordner ting

Far kan ordne alt, hvad der skal ordnes, lige fra mors gearkasse til knuste teenagehjerter. Sørg for, at far ved, at hans evner bliver værdsat ved at give ham noget sjovt at lege med: intelligent belysning.

Philips Hue smart belysning er nem at installere, så far vil have det sjovt med at arrangere sit smarte hjemmebelysningssystem og placere Hue bevægelsessensorer og lysstrimler i ​​hele huset — både inde og ude.

Hvis han har en mandehule, kan han udstyre sit fristed med den intelligente belysning, han ønsker. Hvis han mere er en udendørstype, kan du give ham en gave, han kan nyde i baghaven — Philips Hue Lily XL spot. Lad ham oplyse haven i en hvilken som helst farve, der er flere millioner at vælge imellem, så han derefter kan beundre det, uanset hvor han

er: gennem stuevinduet eller når han hænger ud på verandaen efter en hård dag.

Smarte gaver til faren, der gerne vil slappe af

Når far skal slappe af om aftenen, når de små er faldet i søvn, er der så noget bedre end en filmaften i sofaen? Hue Lightstrip hjælper ham med at skabe den perfekte stemning til hans yndlingsfilm. Han kan endda indstille en lysscene, der matcher enhver actionfilm, komedie eller drama, kun ved at bruge sin stemme — han skal bare spørge sin smart home assistant.

En lys idé: Hvis far er mere en gamer end en filmelsker, kan du give ham en gave, der vil forbedre hans spiloplevelse. Play HDMI Sync Box giver ham mulighed for at forbinde enhver HDMI-spillekonsol – inklusiv PlayStation og Xbox – til Philips Hue-lyskilder, så alle handlinger i spillet kommer til live gennem belysningen.

En far, der nyder en fordybende spiloplevelse med Philips Hue smarte lys
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