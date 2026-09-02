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Dekorativt lys

Giv hvert rum personlighed med dekorative LED-strips og lyskæder. Forvandl dit rum med justerbar lysstyrke, farver og scener. Skab den perfekte atmosfære til afslapning, underholdning eller hverdagsliv.

59 produkter
Nærbillede af forsiden af Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

14 m lyskæde
20 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
Nærbillede af forsiden af OmniGlow LED strip, 10 m

OmniGlow LED strip, 10 m

4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Neon udendørs LED strip, 3 m

Neon udendørs LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nærbillede af forsiden af Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m

7 m lyskæde
10 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 6 m

Flux LED strip, 6 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 3 m

Flux LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
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Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 10 m

Flux LED strip, 10 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
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Nærbillede af forsiden af OmniGlow LED strip, 5 m

OmniGlow LED strip, 5 m

4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Download produkt informationsarket
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 5 m

Flux LED strip, 5 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
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Nærbillede af forsiden af Solo lightstrip

Solo lightstrip

Kan bøjes og afkortes, men ikke forlænges
Styr med vores prisvindende app
RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
5 meter
Nærbillede af forsiden af Flux udendørs LED strip, 6 m

Flux udendørs LED strip, 6 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Flux ultra-bright LED strip, 3 m

Flux ultra-bright LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Ultraklart og ægte hvidt lys
2900 lumen
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Nærbillede af forsiden af Festavia Permanent lyskæde 18 m, 32 lys

Festavia Permanent lyskæde 18 m, 32 lys

Hvid kæde
18 m med 32 lamper
Blander hvidt og farvet lys
Op til 50 lm pr. lampe
Nærbillede af forsiden af Essential LED strip, 10 m

Essential LED strip, 10 m

RGBIC
Scener, der kan tilpasses
Kan afkortes, så den passer til ethvert rum
App- og stemmestyring
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Nærbillede af forsiden af OmniGlow LED strip, 3 m

OmniGlow LED strip, 3 m

2700 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af Flux udendørs LED strip, 10 m

Flux udendørs LED strip, 10 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen
Download produkt informationsarket
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Neon udendørs LED strip, 5 m

Neon udendørs LED strip, 5 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen
Download produkt informationsarket
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Flux udendørs LED strip, 5 m

Flux udendørs LED strip, 5 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af Festavia Permanent lyskæde 9 m, 16 lys, forlænger

Festavia Permanent lyskæde 9 m, 16 lys, forlænger

Hvid kæde
9 m forlænger med 16 lys
Blander hvidt og farvet lys
Op til 50 lm pr. lampe
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Nærbillede af forsiden af Flux LED strip forlængerkabel, 5 m

Flux LED strip forlængerkabel, 5 m

Forlængerkabel 5m
Nem installation
Diskret minimalistisk design
Sikker opsætning med lav spænding
Nærbillede af forsiden af Essential Flex LED strip, 5 m

Essential Flex LED strip, 5 m

RGBIC
Neonfarve
Kan bøjes i enhver form
App- og stemmestyring
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Guide til dekorativt lys

Hvilke steder i mit hjem egner dekorative lys sig bedst til?

Hvordan vælger jeg den rette dekorationsbelysning til rummets stil?

Hvordan dekorerer man en pergola med lys?

Hvordan kan jeg vælge dekorativt lys til om aftenen, der matcher min boligindretning?

Hvad er de bedste LED-lys, når der skal pyntes op til jul?

Hvilke energieffektive muligheder findes der til udendørs dekorativt LED-lys?

Hvilke udendørslamper egner sig bedst til julepynt?

Hvordan installerer jeg udendørs dekorativt lys sikkert?

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