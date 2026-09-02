Dekorativt lys

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m
14 m lyskæde
20 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
Nuværende pris er 1.719,00 kr.
OmniGlow LED strip, 10 m
4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Nuværende pris er 2.629,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Neon udendørs LED strip, 3 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nuværende pris er 899,00 kr.
Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m
7 m lyskæde
10 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
Nuværende pris er 1.279,00 kr.
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nuværende pris er 2.769,00 kr.
Flux LED strip, 6 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Nuværende pris er 969,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Flux LED strip, 3 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
Nuværende pris er 599,00 kr.
Flux LED strip, 10 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
OmniGlow LED strip, 5 m
4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Flux LED strip, 5 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Nuværende pris er 829,00 kr.
Solo lightstrip
Kan bøjes og afkortes, men ikke forlænges
Styr med vores prisvindende app
RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
5 meter
Nuværende pris er 679,00 kr.
Flux udendørs LED strip, 6 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen
Nuværende pris er 1.349,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Flux ultra-bright LED strip, 3 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Ultraklart og ægte hvidt lys
2900 lumen
Nuværende pris er 829,00 kr.
Festavia Permanent lyskæde 18 m, 32 lys
Hvid kæde
18 m med 32 lamper
Blander hvidt og farvet lys
Op til 50 lm pr. lampe
Nuværende pris er 2.249,00 kr.
Essential LED strip, 10 m
RGBIC
Scener, der kan tilpasses
Kan afkortes, så den passer til ethvert rum
App- og stemmestyring
Nuværende pris er 749,00 kr.
OmniGlow LED strip, 3 m
2700 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Flux udendørs LED strip, 10 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen
Nuværende pris er 2.019,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nuværende pris er 1.719,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Neon udendørs LED strip, 5 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen
Nuværende pris er 1.569,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Flux udendørs LED strip, 5 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Festavia Permanent lyskæde 9 m, 16 lys, forlænger
Hvid kæde
9 m forlænger med 16 lys
Blander hvidt og farvet lys
Op til 50 lm pr. lampe
Nuværende pris er 899,00 kr.
Flux LED strip forlængerkabel, 5 m
Forlængerkabel 5m
Nem installation
Diskret minimalistisk design
Sikker opsætning med lav spænding
Nuværende pris er 119,00 kr.
Essential Flex LED strip, 5 m
RGBIC
Neonfarve
Kan bøjes i enhver form
App- og stemmestyring
Nuværende pris er 749,00 kr.