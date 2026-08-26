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Udendørs bedlamper

Oplys stien med udendørs lys. Disse intelligente udendørslys er designet til gangstier, indkørsler, terrasser og havestier og kombinerer elegant design med pålidelig vejrbestandig ydeevne.

10 produkter
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Calla udendørs piedestal

Calla udendørs piedestal

Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
105 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat
Nærbillede af forsiden af Impress udendørs piedestal

Impress udendørs piedestal

230V
Mat sort finish
400 x 100 mm
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Calla stor udendørs piedestal

Calla stor udendørs piedestal

Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
104 x 402 mm
Strømforsyning sælges separat
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Lucca udendørs piedestal

Lucca udendørs piedestal

Hvidt og farvet lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter kompatibel
-10%
Nærbillede af forsiden af Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning

Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning

Stibelysning
Hvidt og farvet lys
LowVolt-system
Kræver en Hue Bridge
Nærbillede af forsiden af Calla udendørs piedestal

Calla udendørs piedestal

Lav volt system – forlænger
Rustfrit stål
104 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat
Nærbillede af forsiden af Econic udendørs piedestal

Econic udendørs piedestal

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Nyro udendørs piedestal

Nyro udendørs piedestal

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Strømforsyning
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Turaco udendørs piedestal

Turaco udendørs piedestal

Hvidt og farvet lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter kompatibel
Nærbillede af forsiden af Impress udendørs piedestal

Impress udendørs piedestal

Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
400 x 100 mm
Strømforsyning sælges separat
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Guide til bedlamper:

Hvor langt fra hinanden bør jeg placere bedlamper langs min havegang?

Er dekorative bedlamper holdbare nok til at modstå hårdt vejr?

Hvordan vælger jeg den rigtige type bedlampe til mit landskab?

Hvad er de mest elegante bedlamper til en moderne terrasse?

Hvordan vælger jeg de bedste bedlamper til min have?

Hvad er de bedste udendørs bedlamper med bevægelsessensor?

Findes der energieffektive løsninger til belysning af stier?

Hvad er fordelene ved Hue udendørs bedlamper?

Kan jeg selv installere bedlamper, eller skal jeg have professionel hjælp?

Tilbyder Philips Hue solcelledrevne bedlamper, eller er et lavspændingssystem bedre til havebelysning?

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