20% rabat med Bridge!
Calla udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
105 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat
Nuværende pris er 1.049,00 kr.
Impress udendørs piedestal
230V
Mat sort finish
400 x 100 mm
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Calla stor udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
104 x 402 mm
Strømforsyning sælges separat
Nuværende pris er 1.349,00 kr.
Nyhed
Lucca udendørs piedestal
Hvidt og farvet lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter kompatibel
Nuværende pris er 1.019,00 kr.
-10%
Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning
Stibelysning
Hvidt og farvet lys
LowVolt-system
Kræver en Hue Bridge
Pakkeprisen er 4.450,50 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 4.945,00 kr.
Calla udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Rustfrit stål
104 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat
Nuværende pris er 1.159,00 kr.
Econic udendørs piedestal
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Nyro udendørs piedestal
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Strømforsyning
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Turaco udendørs piedestal
Hvidt og farvet lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter kompatibel
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Impress udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
400 x 100 mm
Strømforsyning sælges separat
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
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