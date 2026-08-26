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Intelligente LED-lamper

Bord, gulv, natbord eller bærbar — uanset hvor du har brug for en lampe, har vi en til dig. Vores intelligente LED-lamper kombinerer moderne design med funktionerne fra Hue-økosystemet. Sæt stemningen, synkroniser med din underholdning, og styr alt fra Hue appen eller din stemmeassistent.

52 produkter
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Twilight sengebordslampe, sort

Twilight sengebordslampe, sort

ColorCast-teknologi
To lyskilder
Søvnautomatisering med én berøring
Ultralav dæmpning
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Hue Play gulvlampe kompakt

Hue Play gulvlampe kompakt

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box
Nærbillede af forsiden af Go bærbar lampe

Go bærbar lampe

Integreret LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Play light bar 2-pak

Play light bar 2-pak

2-pak
Integreret LED
Hvid
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologi
1035 lumen
Højde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
Matsort
Nærbillede af forsiden af Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

Eg
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Exclusive
Nærbillede af forsiden af Go bærbar bordlampe, specialudgave

Go bærbar bordlampe, specialudgave

Kan bruges både indendørs og udendørs
Styr via Bluetooth
Kan kun købes i Hue Shoppen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Iris, guld, special edition

Iris, guld, special edition

Integreret LED
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Play gradient light tube, stor

Play gradient light tube, stor

Passer til et 60" TV og derover
Strømforsyning medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
Nærbillede af forsiden af Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

Sort
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Iris, kobber, special edition

Iris, kobber, special edition

Integreret LED
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Flourish bordlampe

Flourish bordlampe

Justerbart hvidt og farvet lys
1100 lumen A60 pære inkluderet
App- og stemmestyring
Zigbee og Matter kompatibel
Nærbillede af forsiden af Iris bordlampe

Iris bordlampe

Integreret LED
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
-20%
Nærbillede af forsiden af Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge

Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge

Hvidt og farvet lys
Lavet til TV-områder
Styr med app, stemme eller tilbehør
-10%
Nærbillede af forsiden af Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge

Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge

Blander hvidt og farvet lys
Oplys dine vægge
Styr med app, stemme, tilbehør
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Lightguide Ellipse + Dome bordlampe (sandfarvet)

Lightguide Ellipse + Dome bordlampe (sandfarvet)

Indeholder: Lightguide pære
Indeholder: 3D-printet lampefod
Perfekt match
pasform mellem pære og lampe
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Lightguide Ellipse + Dome bordlampe (sort)

Lightguide Ellipse + Dome bordlampe (sort)

Indeholder: Lightguide pære
Indeholder: 3D-printet lampefod
Perfekt match
pasform mellem pære og lampe
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sandfarvet)

Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sandfarvet)

Indeholder: Lightguide pære
Indeholder: 3D-printet lampefod
Perfekt match
pasform mellem pære og lampe
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sort)

Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sort)

Indeholder: Lightguide pære
Indeholder: 3D-printet lampefod
Perfekt match
pasform mellem pære og lampe
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Lightguide stor globe + Cone bordlampe (salviegrøn)

Lightguide stor globe + Cone bordlampe (salviegrøn)

Indeholder: Lightguide pære
Indeholder: 3D-printet lampefod
Perfekt match
pasform mellem pære og lampe
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Bundle: Hue Sync box 8K + Play light bar 2-pak, sort

Bundle: Hue Sync box 8K + Play light bar 2-pak, sort

Synkroniser lyset med TV'et ved 8K 60Hz og 4K 120Hz
HDMI 2.1-certificeret
Skaber 1:1 farvesynkronisering med det, der er på din skærm
Forbind op til 10 Philips Hue lyskilder
Exclusive
Nærbillede af forsiden af Go bærbar bordlampe, specialudgave

Go bærbar bordlampe, specialudgave

Kan bruges både indendørs og udendørs
Styr via Bluetooth
Kan kun købes i Hue Shoppen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
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Guide til intelligente LED-lamper

Skal jeg bruge en intelligent hub for at bruge intelligente LED-lamper?

Kan jeg gruppere flere intelligente LED-lamper sammen?

Har jeg brug for en speciel lysdæmper for at dæmpe intelligente LED-lamper?

Hvilke LED-lamper er de bedste, når det gælder om at kombinere intelligent teknologi med førsteklasses interiørdesign?

Er LED-lamper dæmpbare?

Hvad er de bedste lamper til et moderne hjem?

Hvilke lamper egner sig bedst til rustik indretning?

Findes der stilfulde eller moderne lamper, der kan kobles til højttalere?

Kan jeg styre min lampe med min smartphone eller stemmekommandoer?

Hvilke intelligente lamper er bedst til justerbar lysstyrke?

Læs mere om lamper

Fordele ved intelligente LED-lys

Idéer til soveværelsesbelysning

Explore calming bedroom lighting ideas with layered light, bedside lamp inspiration, and soothing colors for sleep using Philips Hue smart lighting.
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