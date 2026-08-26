Intelligente LED-lamper

Hue Play gulvlampe stor
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Hue Play bordlampe
Nuværende pris er 599,00 kr.
Twilight sengebordslampe, sort
Nuværende pris er 2.099,00 kr.
Hue Play gulvlampe kompakt
Nuværende pris er 1.049,00 kr.
Go bærbar lampe
Nuværende pris er 749,00 kr.
Play light bar 2-pak
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Play wall washer
Nuværende pris er 2.769,00 kr.
Signe gradient gulvlampe
Nuværende pris er 2.699,00 kr.
Go bærbar bordlampe, specialudgave
Nuværende pris er 1.279,00 kr.
Iris, guld, special edition
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Play gradient light tube, stor
Nuværende pris er 1.719,00 kr.
Signe gradient bordlampe
Nuværende pris er 1.679,00 kr.
Iris, kobber, special edition
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Flourish bordlampe
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Iris bordlampe
Nuværende pris er 899,00 kr.
Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge
Pakkeprisen er 1.382,40 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.728,00 kr.
Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge
Pakkeprisen er 2.824,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.138,00 kr.
Lightguide Ellipse + Dome bordlampe (sandfarvet)
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
Lightguide Ellipse + Dome bordlampe (sort)
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sandfarvet)
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sort)
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
Lightguide stor globe + Cone bordlampe (salviegrøn)
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
Bundle: Hue Sync box 8K + Play light bar 2-pak, sort
Pakkeprisen er 3.560,60 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.748,00 kr.
Go bærbar bordlampe, specialudgave
Nuværende pris er 1.279,00 kr.