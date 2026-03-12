Play screen sync
Om Play screen sync
Se ikke bare TV – oplev det! Hue Play screen sync er en plug-and-play-løsning, der er designet til at gøre det nemt at komme i gang med Hue underholdningsuniverset. Den passer nemt til dit TV og synkroniserer indholdet på skærmen med dine Hue lys i realtid, så hvert øjeblik matches i en smukt koordineret oplevelse af lys og farver. Synkronisér dine yndlingsfilm, serier og sportsbegivenheder – uanset om du streamer på dine favoritapps eller ser TV-kanaler. Et fiskeøjeobjektiv fanger hele skærmen fra kant til kant. Den avancerede synkroniseringsalgoritme analyserer alle farver for at levere optimeret lyssynkronisering, så dine Hue lys afspejler handlingen – selv når belysningsforholdene i dit rum ændrer sig. Opsæt dit underholdningsområde i Hue appen, synkroniser nemt dine lys med Hue Play screen sync, og tilpas derefter oplevelsen, så den matcher det indhold, du ser.
- Enkel plug-and-play-løsning
- Synkroniser alt indhold via Hue appen
- Registrering af hele skærmen med fiskeøjeobjektiv
- Avanceret algoritme til farvetilpasning
- Problemfri integration med Hue opsætning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103173126
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 87.600
- Omgivelsestemperaturområde
- 0 til +40 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103173126
- Nettovægt
- 0,28 kg
- Bruttovægt
- 0,5 kg
- Højde
- 190 mm
- Længde
- 100 mm
- Bredde
- 147 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004440202
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0
- Effekt
- 1,5
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 2.000
- Samlet højde
- 68,2 mm
- Samlet længde
- 180,4 mm
- Samlet bredde
- 139,6 mm
- Produkthøjdeinterval
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 100-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Monteringsmuligheder
- TV
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Nej
- Videoopløsning
- no video output
- Videoformater
- no video output
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Ikke relevant
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger