Se ikke bare TV – oplev det! Hue Play screen sync er en plug-and-play-løsning, der er designet til at gøre det nemt at komme i gang med Hue underholdningsuniverset. Den passer nemt til dit TV og synkroniserer indholdet på skærmen med dine Hue lys i realtid, så hvert øjeblik matches i en smukt koordineret oplevelse af lys og farver. Synkronisér dine yndlingsfilm, serier og sportsbegivenheder – uanset om du streamer på dine favoritapps eller ser TV-kanaler. Et fiskeøjeobjektiv fanger hele skærmen fra kant til kant. Den avancerede synkroniseringsalgoritme analyserer alle farver for at levere optimeret lyssynkronisering, så dine Hue lys afspejler handlingen – selv når belysningsforholdene i dit rum ændrer sig. Opsæt dit underholdningsområde i Hue appen, synkroniser nemt dine lys med Hue Play screen sync, og tilpas derefter oplevelsen, så den matcher det indhold, du ser.

Enkel plug-and-play-løsning

Synkroniser alt indhold via Hue appen

Registrering af hele skærmen med fiskeøjeobjektiv

Avanceret algoritme til farvetilpasning

Problemfri integration med Hue opsætning