Play screen sync

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Om Play screen sync

Se ikke bare TV – oplev det! Hue Play screen sync er en plug-and-play-løsning, der er designet til at gøre det nemt at komme i gang med Hue underholdningsuniverset. Den passer nemt til dit TV og synkroniserer indholdet på skærmen med dine Hue lys i realtid, så hvert øjeblik matches i en smukt koordineret oplevelse af lys og farver. Synkronisér dine yndlingsfilm, serier og sportsbegivenheder – uanset om du streamer på dine favoritapps eller ser TV-kanaler. Et fiskeøjeobjektiv fanger hele skærmen fra kant til kant. Den avancerede synkroniseringsalgoritme analyserer alle farver for at levere optimeret lyssynkronisering, så dine Hue lys afspejler handlingen – selv når belysningsforholdene i dit rum ændrer sig. Opsæt dit underholdningsområde i Hue appen, synkroniser nemt dine lys med Hue Play screen sync, og tilpas derefter oplevelsen, så den matcher det indhold, du ser.

  • Enkel plug-and-play-løsning
  • Synkroniser alt indhold via Hue appen
  • Registrering af hele skærmen med fiskeøjeobjektiv
  • Avanceret algoritme til farvetilpasning
  • Problemfri integration med Hue opsætning
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay