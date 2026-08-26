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Smarte lyskontakter

Styr intelligent belysning på din måde med Philips Hue intelligente lyskontakter. Juster lysstyrken, aktiver scener, og styr flere lys med praktisk trådløs styring designet til daglig brug.

14 produkter
Nærbillede af forsiden af Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Dimmer switch

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
20% rabat med Bridge!
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Bridge

Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Wall switch module, kablet (2-pak)

Wall switch module, kablet (2-pak)

Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nyhed
Nærbillede af forsiden af On/off switch module, kablet (2 kanaler)

On/off switch module, kablet (2 kanaler)

Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nyhed
Nærbillede af forsiden af On/off switch module, kablet (1 kanal)

On/off switch module, kablet (1 kanal)

Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Styr almindelige dæmpbare lamper med Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Hue Bridge
Nærbillede af forsiden af Tap dial switch

Tap dial switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Kun hos Philips-hue.com
Nærbillede af forsiden af Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Wall switch module 2-pak

Wall switch module 2-pak

Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
Kræver en Hue Bridge
Nærbillede af forsiden af Tap dial switch

Tap dial switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Wall switch module, kablet (1-pak)

Wall switch module, kablet (1-pak)

Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nærbillede af forsiden af Wall switch module 1-pak

Wall switch module 1-pak

Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
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Guide til intelligente lyskontakter

Hvad er en intelligent lyskontakt, og hvordan fungerer den?

Virker intelligente lyskontakter, hvis Wi-Fi går ned?

Skal jeg have en Smart home-hub for at kunne bruge en intelligent kontakt?

Hvordan udskifter eller ændrer man en kontakt?

Hvordan installerer og forbinder man en kontakt?

Hvad er de almindelige problemer og løsninger for intelligente kontakter?

Kan en intelligent kontakt gøre en almindelig pære intelligent?

Kan jeg programmere en Philips Hue dimmer switch til at aktivere forskellige lysscener afhængigt af tidspunktet på dagen?

Lær mere om kontakter

Energieffektivitet for intelligente LED-lys

Sådan installerer du en Philips Hue Dimmer switch

Brug vores trin-for-trin guide til at installere en Hue Dimmer switch, og få din intelligente kontakt op at køre i dit intelligente belysningssystem.
Farveskiftende LED-lys

Stilfulde idéer til belysning i stuen

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
Belysningsidéer til hjemmegym

Sådan får du den bedste belysning til dit hjemme fitnessrum

Find idéer til at få den bedst mulige belysning i dit fitnessrum i hjemmet, herunder hvilke lyskilder du skal vælge, og hvor du skal placere dem.
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