Smarte lyskontakter

Smart button
Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag
Nuværende pris er 169,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Dimmer switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nuværende pris er 169,00 kr.
Kun hos Philips-hue.com
Tap dial switch mini
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nuværende pris er 339,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Bridge
Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering
Nuværende pris er 599,00 kr.
Nyhed
Wall switch module, kablet (2-pak)
Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nuværende pris er 599,00 kr.
Nyhed
On/off switch module, kablet (2 kanaler)
Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nuværende pris er 419,00 kr.
Nyhed
On/off switch module, kablet (1 kanal)
Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nuværende pris er 379,00 kr.
Nyhed
Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Styr almindelige dæmpbare lamper med Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Hue Bridge
Nuværende pris er 449,00 kr.
Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nuværende pris er 379,00 kr.
Kun hos Philips-hue.com
Tap dial switch mini
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nuværende pris er 339,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Wall switch module 2-pak
Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
Kræver en Hue Bridge
Nuværende pris er 679,00 kr.
Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nuværende pris er 379,00 kr.
Nyhed
Wall switch module, kablet (1-pak)
Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nuværende pris er 339,00 kr.
Wall switch module 1-pak
Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
Nuværende pris er 379,00 kr.
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