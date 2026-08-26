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Lys til TV'et

Udvid din underholdning med vores lys til TV'et. Designet til at synkronisere med film, gaming, sport og streamingindhold i realtid, skaber TV LED-strips og synkroniseringstilbehør en mere medrivende seeroplevelse.

3 produkter
Nærbillede af forsiden af Play gradient lightstrip 75 tommer

Play gradient lightstrip 75 tommer

Lavet til 75" og større tv'er
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
Nærbillede af forsiden af Play gradient lightstrip 55 tommer

Play gradient lightstrip 55 tommer

Passer til 55" - 60" TV
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
Nærbillede af forsiden af Play gradient lightstrip 65 tommer

Play gradient lightstrip 65 tommer

Passer til 65" - 70" TV
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
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Guide til lys til TV'et

Hvordan synkroniserer lys til TV'et med det, der er på skærmen?

Kan jeg styre mit lys til TV'et med stemmekommandoer?

Kan jeg tilpasse TV-belysningseffekterne via en mobilapp?

Hvordan installerer jeg en lys bag på på mit TV?

Hvad er lys til TV'et?

Hvilken længde har lysstriben til et 55-tommer TV?

Er Hue lys til TV'et kompatibel med alle TV-mærker?

Kan jeg styre synkroniseringen af lyset bag på TV'et med en smartphone-app?

Hvad er de bedste LED strips til lys bag på TV'et?

Hvilke TV LED-strips og synkroniseringstilbehør er de bedste?

Læs mere om lys til TV'et og LED strips til TV'et.

Lys, der synkroniserer med TV'et.

Lys, der synkroniseres med TV

Discover how smart lights that sync with the TV transform your home theater. Learn how to sync LED lights to tv for immersive movies, gaming, and reduced eye strain.
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Beskrivelse: Se, hvor mange forskellige måder du kan bruge farveskiftende LED-pærer på. De kan både gøre TV-oplevelsen endnu bedre og bruges til at indstille smarte signaler.
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Sådan tilslutter du Hue Sync til Netflix

Se, hvordan du synkroniserer Hue lamper med Netflix ved hjælp fra vores trin-for-trin vejledning, som hjælper dig med at skabe en gennemført surround-lysoplevelse til din næste Netflix-maraton.
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