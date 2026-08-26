Play gradient lightstrip 75 tommer
Lavet til 75" og større tv'er
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
Nuværende pris er 1.949,00 kr.
Play gradient lightstrip 55 tommer
Passer til 55" - 60" TV
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
Nuværende pris er 1.569,00 kr.
Play gradient lightstrip 65 tommer
Passer til 65" - 70" TV
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box
Nuværende pris er 1.719,00 kr.
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