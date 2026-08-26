Smarte lamper

Slim indbygningsspot 90 mm 3-pak
Nuværende pris er 1.879,00 kr.
Devote Hue slim loftslampe S, 2-pak
Nuværende pris er 1.239,00 kr.
Lily udendørs spot
Nuværende pris er 2.699,00 kr.
Devote Hue slim loftslampe S
Nuværende pris er 599,00 kr.
Centura indbygningsspots 3-pak
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Tento rundt loftpanel 54,2 cm, hvid
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Lily XL udendørs spot
Nuværende pris er 1.279,00 kr.
Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid
Nuværende pris er 529,00 kr.
Tento kvadratisk loftspanel – mellemstor
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Tento rundt loftpanel 42,1 cm, hvid
Nuværende pris er 899,00 kr.
Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid
Nuværende pris er 829,00 kr.
Tento kvadratisk loftspanel – lille
Nuværende pris er 679,00 kr.
Infuse stor loftslampe
Nuværende pris er 2.329,00 kr.
Infuse stor loftslampe
Nuværende pris er 2.329,00 kr.
Tento rundt loftpanel 42,1 cm, hvid
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Tento rundt loftpanel 54,2 cm, sort
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Tento rundt loftpanel 29,1 cm, sort
Nuværende pris er 829,00 kr.
Infuse mellemstor loftslampe
Nuværende pris er 1.759,00 kr.
Perifo lysskinne 1,5 m
Nuværende pris er 719,00 kr.
Tento rundt loftpanel 42,1 cm, sort
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Perifo lysskinne 1 m
Nuværende pris er 559,00 kr.
Fugato med to spots
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Enrave lille loftslampe
Nuværende pris er 939,00 kr.
Impress udendørs væglampe
Nuværende pris er 1.349,00 kr.