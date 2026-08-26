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Smarte lamper

Fuldend din opsætning med lamper designet til hvert rum. Fra pendler og loftslamper til vægarmaturer integreres alle lamper sømløst med Hue appen — hvilket giver dig fuld kontrol over hele dit hjem.

345 produkter
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Slim indbygningsspot 90 mm 3-pak

Slim indbygningsspot 90 mm 3-pak

Justerbart hvidt og farvet lys
Chromasync™ præcisionsfarve
1000 lumen
Vandafvisende (IP44)
Nærbillede af forsiden af Devote Hue slim loftslampe S, 2-pak

Devote Hue slim loftslampe S, 2-pak

Jævn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Op til 2000 lumen
Mat hvid syntetisk
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Lily udendørs spot

Lily udendørs spot

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
LavVolt-system - basisenhed
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Devote Hue slim loftslampe S

Devote Hue slim loftslampe S

Jævn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Op til 2000 lumen
Mat hvid syntetisk
Nærbillede af forsiden af Centura indbygningsspots 3-pak

Centura indbygningsspots 3-pak

GU10 pære medfølger
70 mm udskæringsdiameter
Justerbart hoved
Smal lysstråle
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 54,2 cm, hvid

Tento rundt loftpanel 54,2 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø54,2 cm
Op til 3500 lumen
Syntetisk profil
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Lily XL udendørs spot

Lily XL udendørs spot

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Lav volt system – forlænger
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2100 lumen
Syntetisk profil
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Tento kvadratisk loftspanel – mellemstor

Tento kvadratisk loftspanel – mellemstor

Jævn dæmpning
39,5 x 39,5 cm
Op til 2000 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 42,1 cm, hvid

Tento rundt loftpanel 42,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø42,1 cm
Op til 3100 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2250 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Tento kvadratisk loftspanel – lille

Tento kvadratisk loftspanel – lille

Jævn dæmpning
29,5 x 29,5 cm
Op til 1340 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 42,1 cm, hvid

Tento rundt loftpanel 42,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø42,1 cm
Op til 3100 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 54,2 cm, sort

Tento rundt loftpanel 54,2 cm, sort

Diskret opadgående glød
Ø54,2 cm
Op til 3500 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 29,1 cm, sort

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, sort

Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2250 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Infuse mellemstor loftslampe

Infuse mellemstor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Perifo lysskinne 1,5 m

Perifo lysskinne 1,5 m

1,5 meter
Passer til op til 8 spots/pendler
Passer til op til 1 stort lysrør eller lysbjælke
Nærbillede af forsiden af Tento rundt loftpanel 42,1 cm, sort

Tento rundt loftpanel 42,1 cm, sort

Diskret opadgående glød
Ø42,1 cm
Op til 3100 lumen
Syntetisk profil
Nærbillede af forsiden af Perifo lysskinne 1 m

Perifo lysskinne 1 m

1 meter
Passer til op til 5 spots/pendler
Passer til maks. 1 kompakt lysrør
Nærbillede af forsiden af Fugato med to spots

Fugato med to spots

GU10 LED pære medfølger
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Enrave lille loftslampe

Enrave lille loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Dimmer switch medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Impress udendørs væglampe

Impress udendørs væglampe

230V
Mat sort finish
240 x 190 mm
Intelligent styring med Hue Bridge*
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Guide til intelligente lysarmaturer

Hvad er forskellen på et intelligent lampe og en intelligent pære?

Vil intelligente lamper gøre hjemmets Wi-Fi langsommere?

Hvilke forskellige stilarter af lampearmaturer findes der?

Hvilke lamper er bedst til moderne stuer?

Hvordan vælger jeg den rigtige lampe til mit soveværelse?

Hvor kan jeg finde cylinderformede lamper af høj kvalitet?

Hvor kan jeg finde lamper af høj kvalitet til biblioteket?

Hvordan kan jeg installere en Philips Hue lampe?

Læs mere om lamper

Energieffektivitet for intelligente LED-lys

Hvad er skinnebelysning?

Dyk ned i alle de vigtigste detaljer om skinnebelysning, fra de grundlæggende komponenter til de fleksible og forskelligartede anvendelsesmuligheder. Få alle de oplysninger, du skal bruge for at gøre dette modulære belysningssystem til dit eget.
Farveskiftende LED-lys

Sådan får du den bedste belysning til dit hjemme fitnessrum

Find idéer til at få den bedst mulige belysning i dit fitnessrum i hjemmet, herunder hvilke lyskilder du skal vælge, og hvor du skal placere dem.
Hvordan belysning påvirker din stemning

Hvordan belysning påvirker humøret

Explore how lighting affects mood, circadian lighting benefits, light and mental health tips, and use Philips Hue to support your wellbeing daily.
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