Indendørs intelligent LED-lys

OmniGlow LED strip, 10 m
4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Nuværende pris er 2.629,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Krone - E14 pærer - 2-pak
Hvidt og farvet lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 829,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nuværende pris er 899,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
Nuværende pris er 339,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Bridge
Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering
Nuværende pris er 599,00 kr.
Nyhed
Wall switch module, kablet (2-pak)
Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nuværende pris er 599,00 kr.
Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nuværende pris er 2.769,00 kr.
Nyhed
On/off switch module, kablet (2 kanaler)
Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nuværende pris er 419,00 kr.
A60 - E27 pærer - 3-pak
Varm til kølig hvid
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nuværende pris er 749,00 kr.
Infuse stor loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 2.329,00 kr.
Infuse stor loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 2.329,00 kr.
Flux LED strip, 6 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Nuværende pris er 969,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Flux LED strip, 3 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
Nuværende pris er 599,00 kr.
Infuse mellemstor loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 1.759,00 kr.
Krone - E14 pærer - 2-pak
Blødt, hvidt lys
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nuværende pris er 299,00 kr.
Nyhed
On/off switch module, kablet (1 kanal)
Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nuværende pris er 379,00 kr.
Go bærbar lampe
Integreret LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nuværende pris er 749,00 kr.
Perifo lysskinne 1,5 m
1,5 meter
Passer til op til 8 spots/pendler
Passer til op til 1 stort lysrør eller lysbjælke
Nuværende pris er 719,00 kr.
Play light bar 2-pak
2-pak
Integreret LED
Hvid
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
20% rabat med Bridge!
A60 - E27 pære
Varm til kølig hvid
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 279,00 kr.
Perifo lysskinne 1 m
1 meter
Passer til op til 5 spots/pendler
Passer til maks. 1 kompakt lysrør
Nuværende pris er 559,00 kr.
Nyhed
Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Styr almindelige dæmpbare lamper med Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Hue Bridge
Nuværende pris er 449,00 kr.
Flux LED strip, 10 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
OmniGlow LED strip, 5 m
4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Nuværende pris er 1.499,00 kr.