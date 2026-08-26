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Indendørs intelligent LED-lys

Fra køkken til soveværelse, giver vores indendørs intelligente lamper dig fuld kontrol. Juster lysstyrke og farve, opsæt tidsplaner og opret personlige scener fra Hue appen eller din stemmeassistent.

207 produkter
Nærbillede af forsiden af OmniGlow LED strip, 10 m

OmniGlow LED strip, 10 m

4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Krone - E14 pærer - 2-pak

Krone - E14 pærer - 2-pak

Hvidt og farvet lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Motion sensor

Motion sensor

Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Bridge

Bridge

Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Wall switch module, kablet (2-pak)

Wall switch module, kablet (2-pak)

Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nyhed
Nærbillede af forsiden af On/off switch module, kablet (2 kanaler)

On/off switch module, kablet (2 kanaler)

Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pærer - 3-pak

A60 - E27 pærer - 3-pak

Varm til kølig hvid
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
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Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 6 m

Flux LED strip, 6 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
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20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 3 m

Flux LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
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Nærbillede af forsiden af Infuse mellemstor loftslampe

Infuse mellemstor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Krone - E14 pærer - 2-pak

Krone - E14 pærer - 2-pak

Blødt, hvidt lys
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Download produkt informationsarket
Nyhed
Nærbillede af forsiden af On/off switch module, kablet (1 kanal)

On/off switch module, kablet (1 kanal)

Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nærbillede af forsiden af Go bærbar lampe

Go bærbar lampe

Integreret LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Perifo lysskinne 1,5 m

Perifo lysskinne 1,5 m

1,5 meter
Passer til op til 8 spots/pendler
Passer til op til 1 stort lysrør eller lysbjælke
Nærbillede af forsiden af Play light bar 2-pak

Play light bar 2-pak

2-pak
Integreret LED
Hvid
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pære

A60 - E27 pære

Varm til kølig hvid
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af Perifo lysskinne 1 m

Perifo lysskinne 1 m

1 meter
Passer til op til 5 spots/pendler
Passer til maks. 1 kompakt lysrør
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Styr almindelige dæmpbare lamper med Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Hue Bridge
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 10 m

Flux LED strip, 10 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af OmniGlow LED strip, 5 m

OmniGlow LED strip, 5 m

4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Download produkt informationsarket
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Guide til indendørs intelligent belysning

Hvad er fordelene ved Philips Hue i forhold til andre førende mærker inden for indendørs belysning?

Hvordan beregner jeg, hvor mange lumen jeg skal bruge til indendørs belysning?

Kan jeg styre indendørs LED-belysning med Alexa, Google Assistant eller Apple HomeKit?

Hvilke indendørs LED-lys er bedst til forskellige rum i huset?

Hvordan hænger man julelys op indendørs?

Hvad er nogle kreative idéer til indendørs belysning med lysstrips og reblys til mit hjem?

Hvilke er de bedste indendørs lys til soveværelser?

Hvad er den bedste indendørs belysning til at hjælpe mig med at vågne naturligt og sove bedre?

Hvad er de bedste stilfulde indendørs LED-lamper?

Hvad er de nyeste tendenser inden for design af indendørs LED-belysning?

Læs mere om indendørs lys

Energieffektivitet for intelligente LED-lys

Idéer til køkkenbelysning, der forvandler dit rum

Explore smart kitchen lighting ideas, recessed layouts, and design inspiration to brighten every corner of your home.
Farveskiftende LED-lys

Idéer til soveværelsesbelysning

Explore calming bedroom lighting ideas with layered light, bedside lamp inspiration, and soothing colors for sleep using Philips Hue smart lighting.
Fordele ved intelligente LED-lys

Stilfulde idéer til belysning i stuen

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
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