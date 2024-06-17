Sådan skaber du den bedste makeup belysning

Hvis du vil bruge et Hollywood-spejl eller et makeupspejl med blot én række pærer øverst, er det vigtigt, at du bruger de rigtige pærer.

Der er fire ting, som du skal overveje, når du skal vælge den rigtige pære til din makeup belysning:

Varme: Når du bruger så mange pærer, er det vigtigt at minimere varmen fra pæren, så du undgår en smeltet makeup og et sveddryppende ansigt.

Lysstyrke: En pære, der er for kraftig, kan være værre end en pære, der er for svag. Eftersom du kigger direkte i lyskildens retning, skal den være lys nok til, at du kan se den, men ikke så lys, at den skader dine øjne.

Farve: Blødt, hvidt lys på grænsen til køligt er ideelt til at lægge makeup. Eftersom naturligt dagslys er den bedste slags lys, er det bedste valg en pære, der matcher denne farve.

Energieffektivitet: Et stort makeupspejl med indbyggede pærer bruger selvsagt mere energi end en enkelt lampe.

Igen er LED det åbenlyse valg. De udsender ikke varme, er dæmpbare, tilbyder en bred vifte af farver og er mere energieffektive – især intelligente pærer.