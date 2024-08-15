12. september 2023
Find ud af forskellen mellem Philips Hue MR16 pæren og GU10 pæren, hvilken én du bør vælge, og hvordan du kan bruge dem i dit hjem.
MR16 vs. GU10 pærer
Disse to superhelte inden for belysning er kompakte og gode til at rette lyset præcis derhen, hvor du har brug for det. Men hvad er forskellen på MR16 og GU10 pærer?
MR16 og GU10 pærer er begge teknisk set MR16 pærer. Den ene har en GU10 fatning, og den anden har en GU5.3 fatning. Pæren med en GU5.3 fatningen er simpelthen blevet kendt som en "MR16 pære". Pæren med en GU10 fatning omtales almindeligvis som præcis det: "en GU10." Her vil vi referere til de to pærer som MR16 og GU10.
MR, som betyder "multifacetteret refraktor," refererer til formen og designet for den øverste del af pæren. Tallet efter MR refererer til pærens diameter i ottendedele af en tomme - 16 betyder i dette tilfælde, at pæren er 16/8 tommer (eller 2 tommer) i diameter.
GU, som betyder "almen brug (general use)", refererer til pærens fatning. Tallet efter GU henviser til afstanden mellem stifterne. GU10 har 10 mm afstand, mens GU5.3 har 5,3 mm afstand.
I dag bruges MR16 pærer og GU10 pærer almindeligvis i køkkener, gange og stuer - typisk som en del af en lysskinne-opsætning, i spotlamper eller i indbygningsspots.
Er det så ligegyldigt, hvilken du bruger? Ved første øjekast virker de to pærer identiske — men det er vigtigt at vælge den rigtige.
Hvad er en MR16 pære?
Mange eksisterende MR16 pærer er halogenpærer, som er ældre og mindre energieffektive end LED pærer. Hvis du har ældre spot- eller lysskinne-opsætninger med halogenpærer, er det muligt, at der er tale om MR16 fatninger. Hvis du ser nærmere på dem, kan du se, at MR16 pærer bruger en 12-voltssokkel med to stifter - to tynde ben, som du blot skubber ind.
Et andet afslørende tegn på en MR16 opsætning er, at den bruger en 12 V transformer. Det er den grundlæggende forskel på GU10 og MR16 pærer, og den vigtigste ting at overveje, når du opgraderer din belysning til hjemmet. En standard GU10 pære fungerer ikke med denne opsætning - her skal du bruge en MR16 pære.
Opgrader til intelligente MR16 pærer
Hvis du vil opgradere disse ældre pærer til MR16 smartpærer, har Philips Hue svaret. Den nye MR16 intelligente pære er den ideelle løsning til dine eksisterende MR16 fatninger. De passer til samme 12 V lav volt som standard MR16 pærer — så du behøver ikke at fjerne eller udskifte din eksisterende transformer. Du kan se hvilke transformere Philips Hue smart MR16-pærer er kompatible med her.
Philips Hue MR16 intelligente pærer lyser lige så klart som en 35 W halogenpære, så de er den perfekte intelligente opgradering fra konventionelle pærer (og med farvet lys er de en endnu bedre opgradering). De er også ligesom enhver anden Philips Hue pære — intelligente. Tilføj den i Hue appen, tildel den til et rum, og styr derefter lyset med appen, din stemme eller intelligent tilbehør.
Hvad er en GU10 pære?
I modsætning til MR16 pærer kører GU10'erne på 240 V, hvilket er det samme som elektriciteten i dit hjem. Det betyder, at du ikke behøver en transformer for at konvertere spændingen. Intelligente GU10 pærer kan bruges i deres respektive lamper, som omfatter lysskinner, spotlamper og indbygningsspots.
GU10 pæren fra Philips Hue tilbyder også alle de intelligente belysningsfordele, du forventer – appstyring, automatiseringer og millioner af lysfarver. Du vil bemærke, at GU10 pærer er lidt mindre i diameter end MR16 pærer med en diameter på 50 mm. De har også en vrid-og-lås-fatning, der ligner to små "fødder", der låser pæren på plads.
Hvilken pære skal du vælge?
MR16 og GU10 pærer kan ikke erstatte hinanden på grund af deres størrelse og spændingskrav. Dit valg vil afhænge af dine eksisterende lamper og fatninger eller dem, du planlægger at installere.
Jeg har allerede MR16 pærer og transformere
Vælg intelligente MR16 pærer. Det er en simpel opgradering af dine eksisterende, konventionelle MR16 pærer til MR16 LED pærer, og du gør dem intelligente i processen!
Jeg har ingen fatninger endnu
Det afhænger af, hvad du gerne vil opnå med dine pærer. Brug GU10 fatninger og pærer til indbygningsspots, lysskinner eller spotlamper, hvis du vil have dine pærer til at køre på standard 240 V og ikke ønsker at bruge en transformer. Transformere kan kræve ekstra plads, afhængigt af hvor du monterer lamperne.
Hvis du derimod er bekymret for spændingsmængden, er intelligente MR16 pærer en god mulighed, fordi spændingen er reduceret. Uanset hvad du vælger, kan du altid bruge Philips Hue — både MR16 og GU10 pærer kan fås i den lysfarve, du ønsker.