MR16 vs. GU10 pærer

Disse to superhelte inden for belysning er kompakte og gode til at rette lyset præcis derhen, hvor du har brug for det. Men hvad er forskellen på MR16 og GU10 pærer?

MR16 og GU10 pærer er begge teknisk set MR16 pærer. Den ene har en GU10 fatning, og den anden har en GU5.3 fatning. Pæren med en GU5.3 fatningen er simpelthen blevet kendt som en "MR16 pære". Pæren med en GU10 fatning omtales almindeligvis som præcis det: "en GU10." Her vil vi referere til de to pærer som MR16 og GU10.

MR, som betyder "multifacetteret refraktor," refererer til formen og designet for den øverste del af pæren. Tallet efter MR refererer til pærens diameter i ottendedele af en tomme - 16 betyder i dette tilfælde, at pæren er 16/8 tommer (eller 2 tommer) i diameter.

GU, som betyder "almen brug (general use)", refererer til pærens fatning. Tallet efter GU henviser til afstanden mellem stifterne. GU10 har 10 mm afstand, mens GU5.3 har 5,3 mm afstand.

I dag bruges MR16 pærer og GU10 pærer almindeligvis i køkkener, gange og stuer - typisk som en del af en lysskinne-opsætning, i spotlamper eller i indbygningsspots.

Er det så ligegyldigt, hvilken du bruger? Ved første øjekast virker de to pærer identiske — men det er vigtigt at vælge den rigtige.