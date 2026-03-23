En gruppe mennesker, der ser TV i en stue med lys, som synkroniseres med TV'et og skaber en fordybende underholdningsoplevelse.

Lys, der synkroniseres med TV'et: Den ultimative guide til fordybende hjemmeunderholdning

11. februar 2026

At træde ind i en moderne hjemmebiograf i 2026 handler ikke længere kun om skærmens størrelse eller bassens dybde. Det handler om atmosfæren. Den mest eftertragtede opgradering for biografentusiaster og gamere i dag er lys, der synkroniseres med TV’et – en teknologi, der udvisker grænsen mellem det, der sker på skærmen og omgivelserne i rummet. Uanset om du kæmper i et intenst videospil eller ser en storfilm, skaber "surround-belysning" et miljø, hvor hvert lyn og hver solnedgang kan mærkes i hele rummet.

Hvad er LED lys, der er synkroniseret med dit TV?

Grundlæggende fungerer teknologien ved, at intelligente LED lys synkroniseres med TV’et ved løbende at registrere farverne på skærmen i realtid. I stedet for at give et statisk lys tilpasser disse lyskilder sig dynamisk – de følger bevægelserne og farverne i det, du ser. Hvis en rød bil suser hen over venstre side af skærmen, pulserer lyset bag venstre side af dit TV rødt i perfekt synkronisering.

Et udvalg af intelligente farvekompatible lyskilder placeret omkring et vægmonteret TV, som kaster synkroniseret farvet lys op på væggen.

Denne effekt, ofte kaldet "baggrundsbelysning", tjener to formål. For det første giver den total fordybelse, hvilket får skærmen til at føles meget større end dens fysiske størrelse. For det andet er det et effektivt værktøj til at skåne øjnene; ved at skabe et blødt lys bag skærmen mindsker det den skarpe kontrast mellem et lyst TV og et mørkt rum og reducerer dermed øjenbelastning markant under længere tids streaming.

Hue TV-belysningspakker og lysstyring

Tilbud
Bridge

Hue

Bridge

449,00 kr.

Tilbud
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

749,00 kr.

Gå på opdagelse i vores udvalg af lysstyringer og TV-lyspakker

 

 

Sådan synkroniseres LED lys til et TV: En trinvis oversigt

Hvis du undersøger, hvordan du synkroniserer LED lys med dit TV, er der to primære veje til at opnå den professionelle "Ambilight"-effekt.

1. Brug en ekstern Sync box

For den mest præcise og forsinkelsesfri oplevelse er en ekstern Sync box (såsom Philips Hue Play HDMI sync box) den bedste løsning. Du tilslutter dine mediekilder – såsom en streaming-enhed, en TV-boks eller en spillekonsol – til Sync box'en, som derefter forbindes til dit TV. Den opfanger det digitale signal, analyserer farverne og fortæller dine lys præcis, hvad de skal gøre – med millisekundspræcision.

Nærbillede af Philips Hue Play HDMI sync box

2. Indbyggede apps til smart TV

Mange moderne smart TV'er har i dag indbyggede apps, der håndterer synkroniseringen internt. Dette er ideelt for brugere, der primært bruger indbyggede streamingapps og ønsker at undgå ekstra kabler.

Løft din TV-oplevelse til nye højder: Philips Hue til LG og Samsung TV

Forvandl din stue til en fordybende hjemmebiograf ved at synkronisere dine intelligente Philips Hue lyskilder med dit foretrukne LG TV eller Samsung TV. Hvor traditionelle opsætninger kræver Philips Hue Play HDMI sync box for at spejle skærmens indhold, kan ejere af moderne LG og Samsung modeller nu nyde en fordybende oplevelse med Philips Hue Sync TV appen

Intelligente light bars på hver side af TV’et kaster farvet lys på væggen, som afspejler indholdet på skærmen i en moderne stue.

Denne indbyggede integration gør det muligt for dine lys at reagere øjeblikkeligt på alt, hvad der vises på skærmen – herunder indbyggede streamingapps og spillekonsoller – og skaber en problemfri “Ambilight”-effekt med minimal latenstid uden behov for ekstra hardware. Uanset om du gamer eller ser Dolby Vision-indhold i biografkvalitet, løfter Philips Hue stemningen til et helt nyt niveau. 

Kom godt i gang med Hue Sync TV appen

Tjek dit TV's kompatibilitet

Trin 1

Tjek dit TV's kompatibilitet

Appen fås til mange Samsung- og LG TV-modeller. Tjek dit TV's App Store for tilgængelighed. 1, 2

Konfigurer dit Philips Hue system

Trin 2

Konfigurer dit Hue system

Du skal have en Bridge og farvekompatible Hue lys. Når de er installeret, kan du lave et underholdningsområde i Hue appen.

Trin 3

Download appen

Gå til dit TV's App Store for at downloade og købe appen på dit TV, og tilslut den derefter til dit Hue system.

Philips Hue forskellen: Hvorfor økosystemet er vigtigt

Mens mange produkter tilbyder grundlæggende farvematching, er Philips Hue økosystemet udviklet til seriøse hjemmebiografer. Nøglen er Hue Bridge og den mere avancerede Bridge Pro, en dedikeret intelligent hub, der gør det muligt for dine lys at kommunikere på en separat frekvens fra dit Wi-Fi, hvilket sikrer, at dit lysshow ikke hakker, selv under actionfyldte scener.

Philips Hue LED strips med TV-synkronisering

Play gradient lightstrip 75 tommer

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 75 tommer

1.879,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Play gradient lightstrip 65 tommer

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 tommer

1.649,00 kr.

OmniGlow LED strip, 3 m

Lightstrips

OmniGlow LED strip, 3 m

1.049,00 kr.

Gå på opdagelse i vores udvalg af LED strips til TV, og få idéer til baggrundsbelysning til dit TV

 

 

Ud over skærmen: skabelse af et &quot;underholdningsområde&quot;

Noget af det mest inspirerende ved lys, der synkroniseres med TV’et, er muligheden for at udvide oplevelsen til hele rummet. Med Hue appen kan du oprette et virtuelt "underholdningsområde". Du fortæller appen præcis, hvor dine lamper er – på gulvet, på en bogreol eller i loftet – og systemet behandler din stue som et 3D-lærred.

Fordybende gaming med HDMI 2.1

For gamere er der mere på spil. Den nyeste Philips Hue Play HDMI sync box 8K understøtter signaler med høj båndbredde (HDMI 2.1), så du ikke behøver at gå på kompromis med 120 Hz opdateringsfrekvens eller VRR for at få synkroniseret lys. Lyset reagerer på hver eksplosion og hvert mundingsglimt og skaber en fordybende gamingoplevelse, der virkelig føles som næste generation.

To Play wall washer lamper placeret på hver side af TV'et, der giver intelligent belysning i levende grønne og blå farver.

Udforsk flere idéer til gaming-lys.

Filmaften: fra stue til biograf

Når du er klar til en film, kan du indstille "Intensitetsniveauet". Til et romantisk drama kan du vælge en diskret, langsomt aftagende overgang. Til en superhelte-blockbuster kan du sætte intensiteten til "Høj", så lyset følger med i selv de hurtigste klip.

Et par ser TV i en stue med farverig intelligent belysning, der er synkroniseret med indholdet på skærmen.

Professionelle tips til den bedste opsætning af TV-synkronisering

  • Afstanden betyder noget: Placer dit TV ca. 15-30 cm fra væggen, så lyset kan sprede sig korrekt.
  • Vægfarve: En hvid eller lys væg giver den mest korrekte farvegengivelse.
  • Synkroniser med musik: Husk, at dine TV-lys ikke kun er til det visuelle. De fleste synkroniseringssystemer har en musiktilstand, der forvandler din stue til en koncertsal ved at reagere på rytmen.

Den ultimative synkroniseringsopsætning: gulv- og bordlamper til TV

Play wall washer

Hue White and color ambiance

Play wall washer

1.499,00 kr.

Tilbud
Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe

2.479,00 kr.

Signe gradient bordlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordlampe

1.799,00 kr.

Tilbud
Go bærbar lampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar lampe

679,00 kr.

Tilbud
Play light bar 2-pak

Hue White and color ambiance

Play light bar 2-pak

1.049,00 kr.

Tilbud
Iris bordlampe

Hue White and color ambiance

Iris bordlampe

829,00 kr.

Tilbud
Bloom bordlampe

Hue White and color ambiance

Bloom bordlampe

679,00 kr.

Play gradient light tube, kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube, kompakt

1.499,00 kr.

Udforsk vores udvalg af bordlamper og gulvlamper til TV 

Klar til at udforske mere? Se hele vores udvalg af Philips Hue produkter, eller få mere at vide om den nyeste gradient LED strip teknologi, og forvandl dit rum i dag.

Vejen til et intelligent hjem begynder med at forstå fordelene ved en intelligent hub og vælge den rette gradient LED strip teknologi. Uanset om du vil reducere øjenbelastningen eller skabe en professionel hjemmebiograf, er de rette lys, der synkroniseres med TV, nøglen til en mere levende oplevelse.

