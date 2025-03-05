Philips Hue og Yale

Føl dig mere sikker i dit hjem med Yale smart låse og Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Føl dig mere sikker med smarte låse og intelligent belysning

Dør låst, lys slukket

Philips Hue og Yale smart låse arbejder sammen for at give dig nøglefri adgang til dit hjem og styre dit lys, når du kommer og går. 

Mand tager frakke på i gangen i hjemmet

Lad dit lys og lås arbejde sammen

Få dit lys til at slukke, når døren låser, eller tænde, når du kommer hjem. Du kan endda dele adgangen til dine Yale låse med betroede venner og familie, så de får den samme varme velkomst i hjemmet som dig!

Yale smart lås tæt på

Få Yale smarte låse

Gennemse samlingen af Yale smart låse for at finde den, der fungerer bedst sammen med dit intelligente hjem.

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Udvalg af Philips Hue pærer, Smart Home lyskontakter og Hue Bridge

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