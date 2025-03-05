Føl dig mere sikker i dit hjem med Yale smart låse og Philips Hue.
Philips Hue og Yale
Dør låst, lys slukket
Philips Hue og Yale smart låse arbejder sammen for at give dig nøglefri adgang til dit hjem og styre dit lys, når du kommer og går.
Lad dit lys og lås arbejde sammen
Få dit lys til at slukke, når døren låser, eller tænde, når du kommer hjem. Du kan endda dele adgangen til dine Yale låse med betroede venner og familie, så de får den samme varme velkomst i hjemmet som dig!
Få Yale smarte låse
Gennemse samlingen af Yale smart låse for at finde den, der fungerer bedst sammen med dit intelligente hjem.
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