Wall panel hexagon startsæt (15 panels) + Philips Hue Wall light module
Nuværende pris er 2.556,00 kr.
Nuværende pris er 2.556,00 kr.
Kommer snart
Om Wall panel hexagon startsæt (15 panels) + Philips Hue Wall light module
Tilføj stemningsfuld og kreativ belysning til stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske sekskantede vægpaneler, og integrér dem i dit Hue-økosystem ved blot at klikke det medfølgende Philips Hue Wall light module på et af panelerne. Integrationen giver dig mulighed for at styre og tilpasse Nanoleaf-panelerne sammen med dine Hue-lys direkte i Hue-appen. Skab personlige vægdesigns med lys, og inkludér dem i dine Hue-lysscener og automatiseringer for en sammenhængende oplevelse i hele rummet. Uanset om du vil skabe den rette stemning til filmaftenen eller få fornyet energi på hjemmekontoret, får dine Nanoleaf-paneler nu glæde af hele Hue-oplevelsen.
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- 15 sekskantede paneler + Wall light module
- Styr med Hue appen eller din stemme
- Styr op til 100 paneler i Hue-appen
- Inkludér Nanoleaf i dine lysscener
- Skab en samlet lysoplevelse i hele rummet
- Nem opsætning i Hue-appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875586
Produktoplysninger
- Tilbehør Wall light module
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- Vægbelysning Startsæt til sekskantet vægpanel
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- Vægbelysning Udvidelsespakke til sekskantet vægpanel
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