Dette produkt er til ikke-intelligente lamper. Tilføj dine dæmpbare, ikke-intelligente lamper til dit Philips Hue økosystem – så du kan styre dem ligesom dine Hue lys. Den kablede Dimmer switch gør det muligt at styre de fleste traditionelle dæmpbare lamper, sammen med dine eksisterende Hue lys. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Når de er installeret, kan du styre dine lamper fra Hue appen, med stemmeassistenter eller direkte fra din vægkontakt. Indstil automatiseringer, der passer til din hverdag, og inkluder lamperne i scener. Forsynes via boligens elinstallation – ingen batterier skal udskiftes. Installer den bag din eksisterende kontakt (kræver en trykkontakt), og nyd pålidelig, responsiv kontrol med en Hue Bridge, selv hvis Wi-Fi er nede. Du kan få flere oplysninger på: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Gør ikke-intelligente lamper intelligente

Styr intelligente og ikke-intelligente lamper

Indstil automatiseringer og belysningsscener

Fungerer med eller uden nulleder

Lås op for mere med en Hue Bridge