Liane 360° LED strip forener førsteklasses design med intelligent belysning. Dens 360° glød komplementerer og fremhæver diskret de arkitektoniske linjer i dit hjem og skaber et raffineret udtryk for din personlige stil. Udviklet med OmniGlow teknologi leverer Liane en ultrajævn, ensartet lyslinje, der bringer dybde, varme og diskret sofistikering til minimalistiske interiører. Skift ubesværet mellem klart, rent hvidt lys til arbejdsopgaver, varm hvid til afslapning eller bløde farvegradenter for at skabe den rette stemning. Skab en stabil, lodret lyslinje ved at fastgøre vægten til den nederste ende af LED strippen, så du tilføjer karakter til vægge og hjørner i soveværelser og gange. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent lysstyring, automatiseringer og personlige scener, tilpasset din livsstil.

Ensartet 360° hvidt og farvet lys

OmniGlow med ultrabløde gradienter

Afkort og monter som ønsket

Intelligent lysstyring med Hue app

Strømforsyning og tilbehør medfølger