Play HDMI sync box 4K
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Nyhed
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Om Play HDMI sync box 4K
Oplev en verden af Hue underholdning på dit TV med Hue HDMI Sync box 4K. Nyd film, serier og gaming, der vækkes til live med en farvematchende lysoplevelse, der forvandler måden, du ser på. Synkroniser nemt dine Hue lys med dit yndlingsindhold, og nyd jævne, klare billeder, der følger hvert øjeblik på skærmen uden afbrydelser takket være 4K-opløsning og en opdateringshastighed på 60 Hz. Med sit kompakte design og simple HDMI-setup passer Hue Play Sync box 4K ubesværet ind i ethvert underholdningsmiljø. Opsæt dit underholdningsområde i Hue appen, synkroniser dine lys med Hue Play Sync box 4K, og tilpas oplevelsen, så den passer til det, du ser eller spiller.
- Understøtter 4K opløsning ved 60 Hz
- Synkroniser indhold via Hue appen
- Enkelt og kompakt design
- Tilføj op til 10 lys med Hue Bridge
- Nem opsætning og installation
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103141644
Design og finish
- Farve
- Matsort
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 10.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Stiktype
- Type C
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103141644
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,35 kg
- Højde
- 174 mm
- Længde
- 79 mm
- Bredde
- 146 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004315002
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 1,2
- Effekt
- 5
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 1.000
- Samlet højde
- 23 mm
- Samlet længde
- 117 mm
- Samlet bredde
- 87 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- AC 100-240
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Nej
- Monteringsmuligheder
- Bærbar
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- No
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Ja
- Videoopløsning
- 4K60
- Videoformater
- NA
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Ikke relevant
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger