Oplev en verden af Hue underholdning på dit TV med Hue HDMI Sync box 4K. Nyd film, serier og gaming, der vækkes til live med en farvematchende lysoplevelse, der forvandler måden, du ser på. Synkroniser nemt dine Hue lys med dit yndlingsindhold, og nyd jævne, klare billeder, der følger hvert øjeblik på skærmen uden afbrydelser takket være 4K-opløsning og en opdateringshastighed på 60 Hz. Med sit kompakte design og simple HDMI-setup passer Hue Play Sync box 4K ubesværet ind i ethvert underholdningsmiljø. Opsæt dit underholdningsområde i Hue appen, synkroniser dine lys med Hue Play Sync box 4K, og tilpas oplevelsen, så den passer til det, du ser eller spiller.

Understøtter 4K opløsning ved 60 Hz

Synkroniser indhold via Hue appen

Enkelt og kompakt design

Tilføj op til 10 lys med Hue Bridge

Nem opsætning og installation