Lysspreder til Turaco Hue væglanterne
119,00 kr.
Nuværende pris er 119,00 kr.
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Om Lysspreder til Turaco Hue væglanterne
Er lyssprederen til din Turaco væglanterne blevet misfarvet, snavset eller beskadiget efter længere tids udendørs eksponering? Nu kan du blot udskifte lyssprederen med en ny, der er nem at montere og muliggør fortsat brug af dine udendørs lys uden behov for at udskifte hele fatningen.
- Tåler udendørs brug
- Nemt at montere
- Kompatibel med Turaco
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103126078
Design og finish
- Materiale
- Polypropylen
Diverse
- Type
- Vægbelysning
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103126078
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,15 kg
- Højde
- 83 mm
- Længde
- 209 mm
- Bredde
- 101 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004334801
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103126078
Produktmål og -vægt
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Nettovægt
- 0,22 lb
- Samlet højde
- 74 mm
- Samlet længde
- 200 mm
- Samlet bredde
- 96 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger