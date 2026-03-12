A60 - E27 pære - 1100 - 1-pak
299,00 kr.
Nuværende pris er 299,00 kr.
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Om A60 - E27 pære - 1100 - 1-pak
Få fordelene ved naturligt dagslys i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, der er redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med fuldspektret hvidt lys, der kan justeres fra hyggelige stearinlysfarver til klart, hvidt lys, der giver ny energi. Du kan tilpasse din belysning endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.
- Op til 1100 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- Styring med appen eller stemmen
- Nem at installere og bruge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169364806
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Kan dæmpes med Hue app og switch
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- ≥80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8720169364806
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,13 kg
- Højde
- 174 mm
- Længde
- 72 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929003854901
Emballageoplysninger
- EAN
- 8720169364806
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,2 W
- Energimærket (EEL)
- D
- Effekt
- 8,1 W
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 112 mm
- Samlet længde
- 60 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.100
- Diameter
- 60 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Fatning/sokkel
- E27
- EPREL registreringsnummer
- 2476111
Pæren
- Formfaktor
- A19
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- Varmt til køligt hvidt lys
- Strømfaktor
- 0.5
- Opgraderbar software
- Ja
- Opstart
- Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Svarende til wattforbrug
- 75 W
- Dæmpbar
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- HomeKit kompatibel
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmestyring (kræver Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger