A60 - E27 pære - 1100 - 1-pak

299,00 kr.

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Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance A60 - E27 pære - 1100 - 1-pak
På lager
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Om A60 - E27 pære - 1100 - 1-pak

Få fordelene ved naturligt dagslys i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, der er redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med fuldspektret hvidt lys, der kan justeres fra hyggelige stearinlysfarver til klart, hvidt lys, der giver ny energi. Du kan tilpasse din belysning endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.

  • Op til 1100 lumen
  • Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
  • Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
  • Styring med appen eller stemmen
  • Nem at installere og bruge
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