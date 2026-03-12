Smukt ensartet lys, der løfter stemningen uden besvær, i et elegant, ultraslankt 30 × 30 cm kvadratisk design, som komplementerer næsten enhver indretning. Nyd millioner af farver, justerbart hvidt lys fra varmt til køligt, ultralav dæmpning ned til kun 0,2%, og Chromasync teknologi for ensartede farver på tværs af flere Hue lys – så du kan skabe den perfekte atmosfære hele dagen. De specialplacerede LED'er giver et smukt, ensartet lys over hele panelet, mens det overflademonterede design gør installationen hurtig og nem – uden behov for udskæring i loftet. Styr dine lys med Hue appen, intelligente kontakter eller stemmekommandoer. Få endnu flere intelligente lysfunktioner med en Hue Bridge, bl.a. fjernstyring, automatiseringer og Mimic Presence.

Ensartet lysfordeling

Op til 1340 lumen

Varm til kølig hvid (2200-6500 K)

Millioner af justerbare farver

Ultralav lysdæmpning 0,2%