Devote kvadratisk slank loftslampe – lille
Om Devote kvadratisk slank loftslampe – lille
Smukt ensartet lys, der løfter stemningen uden besvær, i et elegant, ultraslankt 30 × 30 cm kvadratisk design, som komplementerer næsten enhver indretning. Nyd millioner af farver, justerbart hvidt lys fra varmt til køligt, ultralav dæmpning ned til kun 0,2%, og Chromasync teknologi for ensartede farver på tværs af flere Hue lys – så du kan skabe den perfekte atmosfære hele dagen. De specialplacerede LED'er giver et smukt, ensartet lys over hele panelet, mens det overflademonterede design gør installationen hurtig og nem – uden behov for udskæring i loftet. Styr dine lys med Hue appen, intelligente kontakter eller stemmekommandoer. Få endnu flere intelligente lysfunktioner med en Hue Bridge, bl.a. fjernstyring, automatiseringer og Mimic Presence.
- Ensartet lysfordeling
- Op til 1340 lumen
- Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
- Millioner af justerbare farver
- Ultralav lysdæmpning 0,2%
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103182555
Pære egenskaber
- Formfaktor
- Square
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- PC
- Specielt designet til
- Loft, Kælder, Garage, Gang, Hjemmekontor, Køkken, Trapper
- Styling
- Moderne
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 360
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Farvetemperatur
- 2000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 121,8
- Dæmpbar
- Ja
- Vælg din farve
- Ja
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.100
- Lysstyrke ved 2700 K
- 980
- Pæreteknologi
- LED
- Kompatibel med Effekter
- Yes
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103182555
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 1,32 kg
- Højde
- 348 mm
- Længde
- 340 mm
- Bredde
- 62 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004457701
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,50
- Effekt
- 11
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 11
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 37 mm
- Samlet længde
- 295 mm
- Samlet bredde
- 295 mm
- Bredde på vægplade
- 172 mm
- Højde på vægplade
- 15 mm
- Dybde på vægplade
- 172 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- NA
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal lyskilder
- 2
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Loft
- Integreret LED
- Ja
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Hue app
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge
Andet
- Product Documentation
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger