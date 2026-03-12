Essential startsæt: 3 x E27 pærer - 806 lm

969,00 kr.

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På lager

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Om Essential startsæt: 3 x E27 pærer - 806 lm

Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med tre pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.

  • Op til 806 lumen
  • Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
  • Kan dæmpes til 2% lysstyrke
  • Essentiel farvet lys
  • Hue Bridge medfølger
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