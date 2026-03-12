Festavia Globe lyskæde, 7 m
Nuværende pris er 1.279,00 kr.
Nuværende pris er 1.279,00 kr.
På lager
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1.129,00 kr.
For en Festavia Globe lyskæde, 7 m En Bridge er nødvendig
Om Festavia Globe lyskæde, 7 m
Skab en hyggelig stemning eller festlige farver omkring din terrasse, altan eller ethvert andet udendørs område. Denne lyskæde med brudsikre globepærer udsender et strålende lys i mættede farver eller hvidt lys, uanset om du skaber en lysgradient eller animerede lyseffekter. Det sikre lavvoltssystem gør det muligt at slutte den til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
- 7 meter med 10 pærer
- Udskiftelige pærer med en lysstyrke på 50 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Musiksynkronisering og dynamiske effekter
- Lavvolts-strømforsyning medfølger
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169371477
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 5 % <H<75 % (danner ikke kondens)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Farveskift (LED)
- Ja
- Vandtæt
- Ja
Lysegenskaber
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
Lyskæde/lightstrip
- Kan forlænges
- Nej
- Indgående spænding
- 220V-240V
Diverse
- Specielt designet til
- Altan, Have, Patio, Udenfor
- Type
- Lyskæder
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8720169371477
- Nettovægt
- 1,38 kg
- Bruttovægt
- 2,12 kg
- Højde
- 181 mm
- Længde
- 179,5 mm
- Bredde
- 300 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004581801
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 8,6
Produktmål og -vægt
- Nettovægt
- 1,375 kg
- Nettovægt
- 3,031 lb
- Længde på kabel til første LED
- 3.700 mm
- Længde af lyskæde
- 7.000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 500
- Lysudbyttepære inkluderet
- 50
- 230V
- 220-240 V, 50-60 Hz
- IP-kode
- IP65
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Lysstyrke ved 2700 K
- 500
- LED-belysningsafstand
- 70 cm
- Antal lyskilder
- 10
- Beskyttelsesklasse (lyskæde)
- Class III
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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