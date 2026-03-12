Festavia Globe lyskæde, 7 m

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Festavia Globe lyskæde, 7 m
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Bridge Pro

Bridge Pro

1.129,00 kr.

For en Festavia Globe lyskæde, 7 m En Bridge er nødvendig

Om Festavia Globe lyskæde, 7 m

Skab en hyggelig stemning eller festlige farver omkring din terrasse, altan eller ethvert andet udendørs område. Denne lyskæde med brudsikre globepærer udsender et strålende lys i mættede farver eller hvidt lys, uanset om du skaber en lysgradient eller animerede lyseffekter. Det sikre lavvoltssystem gør det muligt at slutte den til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.

  • 7 meter med 10 pærer
  • Udskiftelige pærer med en lysstyrke på 50 lumen
  • Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
  • Musiksynkronisering og dynamiske effekter
  • Lavvolts-strømforsyning medfølger

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Inspiration

Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at sætte stemningen - og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue

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@hannasanglar

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