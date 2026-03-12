Festavia Hue globepære, 2-pak (udskiftning)

149,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Festavia Hue globepære, 2-pak (udskiftning)
Midlertidigt udsolgt

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Om Festavia Hue globepære, 2-pak (udskiftning)

Skab en hyggelig stemning eller festlige farver omkring din terrasse, altan eller ethvert andet udendørs område. Disse brudsikre globepærer udsender et strålende lys i mættede farver eller hvidt lys, uanset om du skaber en lysgradient eller animerede lyseffekter. Det sikre lavvoltssystem gør det muligt at slutte den til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.

  • 2 Lightguide pærer
  • Brudsikre
  • Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
  • Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
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