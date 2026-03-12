Festavia Hue globepære, 2-pak (udskiftning)
149,00 kr.
Nuværende pris er 149,00 kr.
Midlertidigt udsolgt
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Om Festavia Hue globepære, 2-pak (udskiftning)
Skab en hyggelig stemning eller festlige farver omkring din terrasse, altan eller ethvert andet udendørs område. Disse brudsikre globepærer udsender et strålende lys i mættede farver eller hvidt lys, uanset om du skaber en lysgradient eller animerede lyseffekter. Det sikre lavvoltssystem gør det muligt at slutte den til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
- 2 Lightguide pærer
- Brudsikre
- Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103054869
Design og finish
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Diverse
- Type
- Reservedele
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103054869
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,09 kg
- Højde
- 91 mm
- Længde
- 121 mm
- Bredde
- 63 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004594301
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103054869
Produktmål og -vægt
- Nettovægt
- 0,052 kg
- Nettovægt
- 0,12 lb
- Samlet højde
- 81 mm
- Samlet længde
- 58 mm
- Samlet bredde
- 58 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysudbyttepære inkluderet
- 50
- 230V
- 24 V DC
Pæren
- Wattforbrug
- 1 W
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger