Kerte - E14 pære
829,00 kr.
Nuværende pris er 829,00 kr.
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Om Kerte - E14 pære
Traditionel stil møder moderne, intelligente belysningsfunktioner med Philips Hue kertepæren med justerbart hvidt lys og farver. Nyd hvidt lys, der kan justeres fra varmt til koldt, samt millioner af udtryksfulde farver, så du kan skabe den perfekte stemning og understrege din boligindretning. Ultralav lysdæmpning giver dig mulighed for at dæmpe pæren ned til kun 0,2% af den samlede lysstyrke, samtidig med at farveydelsen forbliver ensartet på forskellige dæmpningsniveauer. Den nyeste generation af denne elegante pære med dobbeltlagsdesign introducerer nye og forbedrede funktioner, herunder fuldt spektrum dagslys, der bringer følelsen af naturligt dagslys ind i dit hjem. Slap af i varme nuancer fra en sommer solnedgang, eller få energi med klare hvide toner fra en vinterhimmel. Chromasync sikrer, at pærens 16 millioner farver matches præcist på tværs af flere pærer uden farveafvigelser. Pæren er nu 40% mere energieffektiv end den forrige generation, mens Matter-kompatibilitet giver problemfri forbindelse med andre smarte enheder i hjemmet. Få adgang til endnu flere funktioner med en Hue Bridge.
- Op til 500 lumen
- Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- Chromasync™ nøjagtig farvematchning
- App- og stemmestyring
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103099303
Pære egenskaber
- Pærens form
- Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning
- E14
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- PC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Vælg din farve
- Ja
- Farveskift (LED)
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- LED pære(r) inkluderet
- Ja
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 195
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 135
Diverse
- Specielt designet til
- Stemning, Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Børneværelse, Køkken, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103099303
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,13 kg
- Højde
- 174 mm
- Længde
- 72 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004295302
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103099303
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,2 W
- Energimærket (EEL)
- D
- Effekt
- 3,7 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 4
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 39 mm
- Samlet længde
- 117 mm
- Samlet bredde
- 39 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 500
- Kompatibel med dæmpbare Philips Hue enheder
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- D
- Fatning/sokkel
- E14
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Ikke relevant
- EPREL registreringsnummer
- 2480948
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Damp location, Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Referencekontrolindstilling*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diameter
- 39 mm
- Formfaktor
- Bulb
- Højde
- 117 mm
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- Hvidt og farvet lys
- Strømfaktor
- 0.5
- Opgraderbar software
- Ja
- Svarende til wattforbrug
- 40 W
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Stemmestyring (kræver Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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