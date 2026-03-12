Skab en levende udendørs stemning med den perfekte lyslinje. OmniGlow udendørs LED strip giver fejlfrit jævne farvegradienter til enhver lejlighed – uanset om du er sammen med venner på terrassen, slapper af på plænen eller byder gæster velkommen ved hoveddøren. Den avancerede OmniGlow teknologi eliminerer synlige LED punkter og skaber en ensartet lysfordeling langs hele LED strippen. Du behøver ikke skjule LED strippen – lad den være synlig, og nyd den som direkte belysning. OmniGlow skaber ikke kun stemning. Med ægte hvidt lys og en ultrahøj lysstyrke på 2100 lumen er den også ideel til praktisk udendørsbelysning. Skift nemt mellem stemningsbelysning og funktionsbelysning. Læg OmniGlow langs terrassekanter, mure, altaner og endda husfacader, tagkanter og stier. Det vejrbestandige design sikrer pålidelig ydeevne året rundt. Tilpas LED strippen ved at afkorte den, og forsegl den med genforseglingssættet, som sælges separat. Få nem styring, tilpasning og automatiseringer med Hue appen og stemmeassistenter.

OmniGlow med ultrabløde gradienter

Chromasync nøjagtig farvetilpasning

Ultraklart, ægte hvidt lys

Op til 2100 lumen

Afkort og genforsegl (sæt sælges separat)