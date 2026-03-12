OmniGlow 5 m udendørs LED strip
2.239,00 kr.
Nuværende pris er 2.239,00 kr.
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Om OmniGlow 5 m udendørs LED strip
Skab en levende udendørs stemning med den perfekte lyslinje. OmniGlow udendørs LED strip giver fejlfrit jævne farvegradienter til enhver lejlighed – uanset om du er sammen med venner på terrassen, slapper af på plænen eller byder gæster velkommen ved hoveddøren. Den avancerede OmniGlow teknologi eliminerer synlige LED punkter og skaber en ensartet lysfordeling langs hele LED strippen. Du behøver ikke skjule LED strippen – lad den være synlig, og nyd den som direkte belysning. OmniGlow skaber ikke kun stemning. Med ægte hvidt lys og en ultrahøj lysstyrke på 2100 lumen er den også ideel til praktisk udendørsbelysning. Skift nemt mellem stemningsbelysning og funktionsbelysning. Læg OmniGlow langs terrassekanter, mure, altaner og endda husfacader, tagkanter og stier. Det vejrbestandige design sikrer pålidelig ydeevne året rundt. Tilpas LED strippen ved at afkorte den, og forsegl den med genforseglingssættet, som sælges separat. Få nem styring, tilpasning og automatiseringer med Hue appen og stemmeassistenter.
- OmniGlow med ultrabløde gradienter
- Chromasync nøjagtig farvetilpasning
- Ultraklart, ægte hvidt lys
- Op til 2100 lumen
- Afkort og genforsegl (sæt sælges separat)
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103167026
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Mat hvid
- Materiale
- Silikone
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 1.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 50
Lyskæde/lightstrip
- Kan afkortes
- Ja
- Kan forlænges
- Nej
- Indgående spænding
- 24V
- Længde
- 5.000 mm
Diverse
- Specielt designet til
- Altan, Have, Udenfor, Patio
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103167026
- Nettovægt
- 1,08 kg
- Bruttovægt
- 1,4 kg
- Højde
- 296 mm
- Længde
- 296 mm
- Bredde
- 87 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004438501
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,50
- Effekt
- 30
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 30
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 2.500
- Samlet højde
- 8,5 mm
- Samlet længde
- 5.000 mm
- Samlet bredde
- 17 mm
- Længde på kabel til første LED
- 500 mm
- Længde af lyskæde
- 5.000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.970
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP67 (IP44 strømforsyning)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Lysstyrke ved 2700 K
- 1.740
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Formfaktor
- 17mm*8.5mm*5000mm
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger