Signe gradient pendel

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Om Signe gradient pendel

Eksklusivt arkitektonisk design og intelligent belysning forenes i Signe gradient pendlen. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Ophæng den minimalistiske, ultraslanke profil vandret fra loftet, og drej den for at rette lyset mod arkitektoniske detaljer. Resultatet er en lampe, der synes at svæve og skaber et smukt, diskret designelement i køkkenet, hjemmekontoret eller opholdsrummene. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varme hvide nuancer til afslapning, funktionelt køligt hvidt lys til opgaver og blide dekorative farvegradienter, der skaber den rette stemning. Signe gradient pendlen er fremstillet i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et raffineret og gennemtænkt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent styring, automatiseringer og personlige scener, der er tilpasset den måde, du lever på.

  • Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
  • Lys, der oplyser vægge og direkte lys
  • Drej for at rette lyset derhen, hvor du har brug for det
  • Ultraslankt design
  • Sort aluminiumsfinish
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