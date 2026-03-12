Signe gradient pendel
Nuværende pris er 2.999,00 kr.
Nuværende pris er 2.999,00 kr.
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Om Signe gradient pendel
Eksklusivt arkitektonisk design og intelligent belysning forenes i Signe gradient pendlen. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Ophæng den minimalistiske, ultraslanke profil vandret fra loftet, og drej den for at rette lyset mod arkitektoniske detaljer. Resultatet er en lampe, der synes at svæve og skaber et smukt, diskret designelement i køkkenet, hjemmekontoret eller opholdsrummene. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varme hvide nuancer til afslapning, funktionelt køligt hvidt lys til opgaver og blide dekorative farvegradienter, der skaber den rette stemning. Signe gradient pendlen er fremstillet i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et raffineret og gennemtænkt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent styring, automatiseringer og personlige scener, der er tilpasset den måde, du lever på.
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
- Lys, der oplyser vægge og direkte lys
- Drej for at rette lyset derhen, hvor du har brug for det
- Ultraslankt design
- Sort aluminiumsfinish
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149527
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- +5 til +35 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Under installationen
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Stiktype
- No plug
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 360
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 90
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 114
Diverse
- Specielt designet til
- Hjemmekontor, Stue, Studieværelse
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149527
- Nettovægt
- 1,33 kg
- Bruttovægt
- 2,46 kg
- Højde
- 138 mm
- Længde
- 1.412 mm
- Bredde
- 177 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004322101
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 25
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 25
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 2.500
- Samlet højde
- 1.302 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Diameter
- 22 mm
- Pæreteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal lyskilder
- 1
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Loft
Pæren
- Formfaktor
- Linear
- Lysudbytte
- 2850 lm ved 6500K
- Opgraderbar software
- Ja
Kontakten
- Dybde på vægplade
- 227,5 mm
- Højde på vægplade
- 47 mm
- Bredde på vægplade
- 122,5 mm
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger