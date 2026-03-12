Signe gradient pendulum forener eksklusivt arkitektonisk design med intelligent belysning. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Hæng dens minimalistiske, ultraslanke profil op fra loftet, og tilslut den til en stikkontakt. Drej og skub lyset op eller ned ad kablet for at fremhæve arkitektoniske elementer. Effekten er et lys, der ser ud til at svæve, hvilket skaber et smukt diskret element til køkkenet, stuen eller soveværelset. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varmt hvidt lys til afslapning og bløde, dekorative gradienter for at skabe den rette stemning. Signe gradient pendulum er udført i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et elegant og eksklusivt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent lysstyring, automatiseringer og personlige scener, tilpasset din livsstil.

Hvidt og farvet lys med gradient-effekt

Lys, der oplyser vægge

Ultralav lysdæmpning 0,1%

Skub op eller ned for at placere lyset

Ultraslankt design i sort aluminium