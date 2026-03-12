Signe gradient pendulum
Nuværende pris er 2.629,00 kr.
Nuværende pris er 2.629,00 kr.
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Om Signe gradient pendulum
Signe gradient pendulum forener eksklusivt arkitektonisk design med intelligent belysning. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Hæng dens minimalistiske, ultraslanke profil op fra loftet, og tilslut den til en stikkontakt. Drej og skub lyset op eller ned ad kablet for at fremhæve arkitektoniske elementer. Effekten er et lys, der ser ud til at svæve, hvilket skaber et smukt diskret element til køkkenet, stuen eller soveværelset. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varmt hvidt lys til afslapning og bløde, dekorative gradienter for at skabe den rette stemning. Signe gradient pendulum er udført i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et elegant og eksklusivt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent lysstyring, automatiseringer og personlige scener, tilpasset din livsstil.
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
- Lys, der oplyser vægge
- Ultralav lysdæmpning 0,1%
- Skub op eller ned for at placere lyset
- Ultraslankt design i sort aluminium
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149466
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- +5 til +35 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Efter installationen
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Stiktype
- Type C, Type G
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 360
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 90
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 127,5
Diverse
- Specielt designet til
- Hjemmekontor, Stue, Studieværelse
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149466
- Nettovægt
- 1,11 kg
- Bruttovægt
- 2,24 kg
- Højde
- 138 mm
- Længde
- 1.412 mm
- Bredde
- 177 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004321901
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 20
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 20
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 2.500
- Samlet højde
- 1.297 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Diameter
- 22 mm
- Pæreteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal lyskilder
- 1
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Loft
Pæren
- Formfaktor
- Linear
- Lysudbytte
- 2550 lm ved 6500K
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger