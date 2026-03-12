Signe gradient pole
Om Signe gradient pole
Eksklusivt arkitektonisk design og intelligent belysning forenes i Signe gradient pole. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Placer den minimalistiske, ultraslanke profil lodret langs væggen i stuen, soveværelset eller hjemmekontoret, tilslut den til strøm, og lad lyset fremhæve rummets detaljer. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varme hvide nuancer til afslapning og blide dekorative farvegradienter, der skaber den rette stemning. Signe gradient pole er fremstillet i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et raffineret og gennemtænkt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent styring, automatiseringer og personlige scener, der er tilpasset den måde, du lever på.
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
- Lys, der oplyser vægge
- Ultralav lysdæmpning 0,1%
- Ultraslankt design
- Sort aluminiumsfinish
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149589
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- +5 til +35 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
- Stiktype
- Type C, Type G
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 360
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 90
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 127,5
Diverse
- Specielt designet til
- Hjemmekontor, Stue, Studieværelse
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149589
- Nettovægt
- 0,92 kg
- Bruttovægt
- 2,25 kg
- Højde
- 138 mm
- Længde
- 1.906 mm
- Bredde
- 177 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004322301
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 20
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 20
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 2.500
- Samlet højde
- 1.795 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Diameter
- 22 mm
- Pæreteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal lyskilder
- 1
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Stander
Pæren
- Formfaktor
- Linear
- Lysudbytte
- 2550 lm ved 6500K
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger