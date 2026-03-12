Eksklusivt arkitektonisk design og intelligent belysning forenes i Signe gradient pole. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Placer den minimalistiske, ultraslanke profil lodret langs væggen i stuen, soveværelset eller hjemmekontoret, tilslut den til strøm, og lad lyset fremhæve rummets detaljer. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varme hvide nuancer til afslapning og blide dekorative farvegradienter, der skaber den rette stemning. Signe gradient pole er fremstillet i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et raffineret og gennemtænkt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent styring, automatiseringer og personlige scener, der er tilpasset den måde, du lever på.

Hvidt og farvet lys med gradient-effekt

Lys, der oplyser vægge

Ultralav lysdæmpning 0,1%

Ultraslankt design

Sort aluminiumsfinish