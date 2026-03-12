Signe gradient pole

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Signe gradient pole
Midlertidigt udsolgt

Om Signe gradient pole

Eksklusivt arkitektonisk design og intelligent belysning forenes i Signe gradient pole. Den er et elegant designstatement, skabt til ubesværet at smelte sammen med dit hjems arkitektur med diskret elegance. Placer den minimalistiske, ultraslanke profil lodret langs væggen i stuen, soveværelset eller hjemmekontoret, tilslut den til strøm, og lad lyset fremhæve rummets detaljer. Den avancerede gradientteknologi oplyser væggene i lysgradienter, der tilfører rummet varme og dybde. Skift nemt mellem varme hvide nuancer til afslapning og blide dekorative farvegradienter, der skaber den rette stemning. Signe gradient pole er fremstillet i præcisionsbearbejdet sort aluminium, hvilket giver et raffineret og gennemtænkt udtryk. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent styring, automatiseringer og personlige scener, der er tilpasset den måde, du lever på.

  • Hvidt og farvet lys med gradient-effekt
  • Lys, der oplyser vægge
  • Ultralav lysdæmpning 0,1%
  • Ultraslankt design
  • Sort aluminiumsfinish
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