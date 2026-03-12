Udvid din Hue underholdningsoplevelse med dette synkroniseringssæt, der indeholder en enhed til synkronisering af TV-skærmen og en gradient LED strip med farver. Skærmsynkroniseringsenhedens fiskeøjeobjektiv registrerer alt på skærmen og synkroniserer indholdet med LED strippen, så du får optimeret farvesynkronisering med vægbelysningseffekter, der reagerer i realtid. Installer alt nemt i Hue appen, og nyd dine yndlingsfilm, serier og spil som aldrig før!

Optimeret farvetilpasning til det, der vises på skærmen

Registrering af hele skærmen med fiskeøjeobjektiv

Gradient lyseffekt

Egnet til TV op til 65"

Styr og konfigurer med Hue appen