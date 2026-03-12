Philips Hue Play synkroniseringssæt: gradient LED strip 65" + skærmsynk.
1.499,00 kr.
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Nyhed
På lager
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Om Philips Hue Play synkroniseringssæt: gradient LED strip 65" + skærmsynk.
Udvid din Hue underholdningsoplevelse med dette synkroniseringssæt, der indeholder en enhed til synkronisering af TV-skærmen og en gradient LED strip med farver. Skærmsynkroniseringsenhedens fiskeøjeobjektiv registrerer alt på skærmen og synkroniserer indholdet med LED strippen, så du får optimeret farvesynkronisering med vægbelysningseffekter, der reagerer i realtid. Installer alt nemt i Hue appen, og nyd dine yndlingsfilm, serier og spil som aldrig før!
- Optimeret farvetilpasning til det, der vises på skærmen
- Registrering af hele skærmen med fiskeøjeobjektiv
- Gradient lyseffekt
- Egnet til TV op til 65"
- Styr og konfigurer med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103189806
Design og finish
- Farve
- Sort og hvid
- Materiale
- PVC, Silikone
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +40 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 0 % <H<80 % (danner ikke kondens)
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Maks. lysudbytte ved valgt CCT
- 6.500
- Samlet lysudbytte
- 1.050
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.050
- Lysstyrke ved 2700 K
- 1.050
- Kompatibel med Effekter
- Yes
Lyskæde/lightstrip
- Kan afkortes
- Ja
- Kan forlænges
- Nej
- Højde
- 6 mm
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Længde
- 2.500 mm
- Bredde
- 14,5 mm
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103189806
- Nettovægt
- 0,86 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- Højde
- 226 mm
- Længde
- 74 mm
- Bredde
- 310 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004447607
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103189806
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 10,5
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 1.500
- Samlet bredde
- 14,5 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysudbyttepære inkluderet
- 1.050
- Samlet lysudbytte fra lampen
- 1050
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Monteringsmuligheder
- PC, TV
- Integreret LED
- Ja
Bridge
- Frekvensbånd
- NA
- Maks. antal pærer
- 10
- Monteringsmuligheder
- Baggrund
- Strømadapter
- Nej
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmestyring (kræver Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Product Documentation
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger