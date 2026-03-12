Philips Hue Play synkroniseringssæt: gradient LED strip 65" + skærmsynk.

1.499,00 kr.

Nyhed
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Philips Hue Play synkroniseringssæt: gradient LED strip 65&quot; + skærmsynk.
Nærbillede af bagsiden af Lightstrips Philips Hue Play synkroniseringssæt: gradient LED strip 65&quot; + skærmsynk.
På lager

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Om Philips Hue Play synkroniseringssæt: gradient LED strip 65" + skærmsynk.

Udvid din Hue underholdningsoplevelse med dette synkroniseringssæt, der indeholder en enhed til synkronisering af TV-skærmen og en gradient LED strip med farver. Skærmsynkroniseringsenhedens fiskeøjeobjektiv registrerer alt på skærmen og synkroniserer indholdet med LED strippen, så du får optimeret farvesynkronisering med vægbelysningseffekter, der reagerer i realtid. Installer alt nemt i Hue appen, og nyd dine yndlingsfilm, serier og spil som aldrig før!

  • Optimeret farvetilpasning til det, der vises på skærmen
  • Registrering af hele skærmen med fiskeøjeobjektiv
  • Gradient lyseffekt
  • Egnet til TV op til 65"
  • Styr og konfigurer med Hue appen
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