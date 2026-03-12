Play gradient LED strip 65"

749,00 kr.

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På lager
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Om Play gradient LED strip 65"

Udvid din Hue oplevelse til hjemmeunderholdning med Play gradient LED strippen. Denne gradient LED strip til TV skaber farverige vægbelysningseffekter, der sømløst følger farverne i film og serier takket være RGBWWIC-teknologi. Nyd en filmisk oplevelse, hvor lyse scener bliver levende med klare farver, mens mørkere øjeblikke bliver ekstra stemningsfulde takket være den dybe dæmpningsevne. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lys. Synkroniser dine lys på din måde med Hue Sync TV appen, Hue skærmsynkronisering eller HDMI Sync boxen. Når du ikke synkroniserer, kan du bruge LED strippen til at skabe stemningsbelysning for en behagelig seeroplevelse. Monter nemt på bagsiden af dit TV ved at tilpasse længden og fastgøre med de medfølgende beslag. Nem styring og tilpasning med den prisvindende Hue app.

  • Gradient lyseffekt
  • RGBWWIC-teknologi
  • Chromasync nøjagtig farvetilpasning
  • Egnet til TV op til 65"
  • Kræver synkroniseringsenhed og Hue app

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