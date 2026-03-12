Løft din Hue oplevelse af hjemmeunderholdning til et nyt niveau med Play Gradient LED strip pro. OmniGlow-teknologien skaber ultrajævne, ensartede gradienteffekter på væggen, der matcher indholdet i film og serier. Nyd en filmisk oplevelse, hvor lyse scener bliver levende med klare farver, mens mørkere øjeblikke bliver ekstra stemningsfulde takket være den dybe dæmpningsevne. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lys. Synkroniser dine lys på din måde med Hue Sync TV appen, Hue skærmsynkronisering eller HDMI Sync boxen. Når du ikke synkroniserer, kan du bruge LED stripsene til at skabe den perfekte atmosfære til at se TV. Monter nemt på bagsiden af dit TV ved at tilpasse længden og fastgøre med de medfølgende beslag. Nem styring og tilpasning med den prisvindende Hue app.

Vægbelysningseffekt med ultrabløde gradienter

OmniGlow teknologi

Chromasync nøjagtig farvetilpasning

Egnet til TV op til 85"

Kræver synkroniseringsenhed og Hue app