Play gradient LED strip pro beslag
Nuværende pris er 199,00 kr.
Nuværende pris er 199,00 kr.
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Om Play gradient LED strip pro beslag
Installer eller geninstaller nemt din Play gradient LED strip pro på bagsiden af dit TV med disse specialdesignede monteringsbeslag.
- Selvklæbende LED strip holdere til TV
- Solidt design
- Sort farve
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168863
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Silikone
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103168863
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,12 kg
- Højde
- 166 mm
- Længde
- 45 mm
- Bredde
- 89 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004448201
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 89,2 mm
- Samlet længde
- 95,5 mm
- Samlet bredde
- 20,8 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger