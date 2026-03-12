Solo lightstrip
679,00 kr.
Nuværende pris er 679,00 kr.
På lager
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Om Solo lightstrip
Forvandl dit hjem og dit humør med en strålende lysoplevelse. Den 5 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er nem at installere og giver et betagende lysudbytte på 1700 lumen, der gør dit hjem lysere. Oplyst af RGBWW-LED'er giver denne lightstrip rene farver og rent hvidt lys. Den er designet med sikkerhed for øje. Det giver dig mulighed for at interagere med lightstrip'en på en behagelig måde. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.
- Kan bøjes og afkortes, men ikke forlænges
- Styr med vores prisvindende app
- RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
- 5 meter
- Beskyttende silikonehylster
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169326699
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Farve(r)
- Multi Color
- Materiale
- Silikone
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 0 % <H<80 % (danner ikke kondens)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 40 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Farveskift (LED)
- Ja
- Dæmpbar
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
Lyskæde/lightstrip
- Kan afkortes
- Ja
- Kan forlænges
- Nej
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Længde
- 5.000 mm
Diverse
- Type
- Lightstrips
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8720169326699
- Nettovægt
- 0,43 kg
- Bruttovægt
- 0,59 kg
- Højde
- 187 mm
- Længde
- 76 mm
- Bredde
- 183 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929003817002
Emballageoplysninger
- EAN
- 8720169326699
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 20
Produktmål og -vægt
- Nettovægt
- 0,46 kg
- Kabellængde
- 1.500
- Samlet højde
- 4,5 mm
- Samlet længde
- 5.000 mm
- Samlet bredde
- 14 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.700
- 230V
- 24
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Lysstyrke ved 2700 K
- 1.500
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Dismantle Instructions