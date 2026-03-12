Devote lille loftslampe, 2-pak
1.239,00 kr.
Nuværende pris er 1.239,00 kr.
På lager
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Om Devote lille loftslampe, 2-pak
Perfekt jævnt, kraftigt lys. Denne runde LED slim loftslampe har millioner af nuancer af hvidt og farvet lys i en slank hvid syntetisk ramme. Det delvist indbyggede design giver dybde, og enkelheden gør den til et sofistikeret valg til ethvert rum.
- Jævn lysfordeling
- ⌀ 29,1 cm
- Op til 2000 lumen
- Mat hvid syntetisk
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103105158
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Kan dæmpes med Hue app og switch
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Funktionel
- Type
- Loftslamper
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103105158
- Nettovægt
- 1,59 kg
- Bruttovægt
- 2,98 kg
- Højde
- 355 mm
- Længde
- 345 mm
- Bredde
- 140 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004297402
Produktmål og -vægt
- Samlet længde
- 291 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- 230V
- 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- E
- Pære med wattforbrug inkluderet
- 16.6
- IP-kode
- IP22
- Beskyttelsesklasse
- Klasse I – jordforbundet
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Dismantle Instructions
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