Devote lille loftslampe, 2-pak

1.239,00 kr.

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På lager
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Om Devote lille loftslampe, 2-pak

Perfekt jævnt, kraftigt lys. Denne runde LED slim loftslampe har millioner af nuancer af hvidt og farvet lys i en slank hvid syntetisk ramme. Det delvist indbyggede design giver dybde, og enkelheden gør den til et sofistikeret valg til ethvert rum.

  • Jævn lysfordeling
  • ⌀ 29,1 cm
  • Op til 2000 lumen
  • Mat hvid syntetisk

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