Integrer dine Nanoleaf trekant-, mini-trekant- og sekskant-vægpaneler i Hue økosystemet. Philips Hue væglampemodulet gør det muligt at styre og tilpasse dine Nanoleaf paneler sammen med dine Hue lys – og bringer Hue oplevelsen til dine vægpaneler for en levende helhedsoplevelse, perfekt til enhver stemning. Inkluder dine Nanoleaf paneler i belysningsscener, automatiseringer og tidsplaner for et samlet intelligent belysningssystem. Klik blot væglampemodulet ind i et af dine paneler for at komme i gang. Hvis du allerede er Hue bruger og har Nanoleaf paneler derhjemme, er dette den nemmeste måde at integrere dem i dit Hue økosystem.

Hue app og stemmestyring

Styr op til 100 paneler med Hue appen

Brug Nanoleaf i belysningsscener

Skab en oplevelse i hele rummet

Til Nanoleaf trekanter og sekskanter