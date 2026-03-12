Wall light module

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Om Wall light module

Integrer dine Nanoleaf trekant-, mini-trekant- og sekskant-vægpaneler i Hue økosystemet. Philips Hue væglampemodulet gør det muligt at styre og tilpasse dine Nanoleaf paneler sammen med dine Hue lys – og bringer Hue oplevelsen til dine vægpaneler for en levende helhedsoplevelse, perfekt til enhver stemning. Inkluder dine Nanoleaf paneler i belysningsscener, automatiseringer og tidsplaner for et samlet intelligent belysningssystem. Klik blot væglampemodulet ind i et af dine paneler for at komme i gang. Hvis du allerede er Hue bruger og har Nanoleaf paneler derhjemme, er dette den nemmeste måde at integrere dem i dit Hue økosystem.

  • Hue app og stemmestyring
  • Styr op til 100 paneler med Hue appen
  • Brug Nanoleaf i belysningsscener
  • Skab en oplevelse i hele rummet
  • Til Nanoleaf trekanter og sekskanter
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