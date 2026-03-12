Wall light module
Nuværende pris er 299,00 kr.
Nuværende pris er 299,00 kr.
Nyhed
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Om Wall light module
Integrer dine Nanoleaf trekant-, mini-trekant- og sekskant-vægpaneler i Hue økosystemet. Philips Hue væglampemodulet gør det muligt at styre og tilpasse dine Nanoleaf paneler sammen med dine Hue lys – og bringer Hue oplevelsen til dine vægpaneler for en levende helhedsoplevelse, perfekt til enhver stemning. Inkluder dine Nanoleaf paneler i belysningsscener, automatiseringer og tidsplaner for et samlet intelligent belysningssystem. Klik blot væglampemodulet ind i et af dine paneler for at komme i gang. Hvis du allerede er Hue bruger og har Nanoleaf paneler derhjemme, er dette den nemmeste måde at integrere dem i dit Hue økosystem.
- Hue app og stemmestyring
- Styr op til 100 paneler med Hue appen
- Brug Nanoleaf i belysningsscener
- Skab en oplevelse i hele rummet
- Til Nanoleaf trekanter og sekskanter
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170132
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- 0 til +40 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Bærbar
- Nej
Diverse
- Specielt designet til
- Underholdningsværelse, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103170132
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,03 kg
- Højde
- 108 mm
- Længde
- 36 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004440101
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 10 mm
- Samlet længde
- 78,7 mm
- Samlet bredde
- 38 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 110-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Væg
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Kontakten
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt
- Ikke relevant
- Minimum batterilevetid
- 0
Hvad er understøttet
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger