Festavia istaplyskæde, 250 lys

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Midlertidigt udsolgt

Om Festavia istaplyskæde, 250 lys

Lad lyset falde som et vandfald fra oven og forvandle dit område med funklende farver. Festavia istaplys er designet til udendørs brug og hænger i fine, lodrette strenge og er perfekt til at dekorere tage, facader, hegn eller altaner. Istaplys er perfekte til vinterens højtider, fejringer året rundt eller som stemningsfuld dekoration i hverdagen. Den vejrbestandige IP54-klassificering betyder, at du kan lade dem hænge ude året rundt. Hver tråd skinner i en levende gradient af flere farver eller et varmt-til-køligt hvidt lys, så du kan personliggøre dine rum til enhver lejlighed. Oplev endnu mere magi med Festavia og en Hue Bridge! Skab mindeværdige stemninger med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet og lyser i harmoni med dine Hue udendørslys. Du kan nemt styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.

  • 8,5 m med 250 LED'er
  • Hvidt og farvet lys med gradient-effekter
  • Musiksynkronisering og dynamiske effekter
  • Transparent kabel
  • Udendørs brug
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