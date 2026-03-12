Lad lyset falde som et vandfald fra oven og forvandle dit område med funklende farver. Festavia istaplys er designet til udendørs brug og hænger i fine, lodrette strenge og er perfekt til at dekorere tage, facader, hegn eller altaner. Istaplys er perfekte til vinterens højtider, fejringer året rundt eller som stemningsfuld dekoration i hverdagen. Den vejrbestandige IP54-klassificering betyder, at du kan lade dem hænge ude året rundt. Hver tråd skinner i en levende gradient af flere farver eller et varmt-til-køligt hvidt lys, så du kan personliggøre dine rum til enhver lejlighed. Oplev endnu mere magi med Festavia og en Hue Bridge! Skab mindeværdige stemninger med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet og lyser i harmoni med dine Hue udendørslys. Du kan nemt styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.

8,5 m med 250 LED'er

Hvidt og farvet lys med gradient-effekter

Musiksynkronisering og dynamiske effekter

Transparent kabel

Udendørs brug