Festavia istaplyskæde, 250 lys
Om Festavia istaplyskæde, 250 lys
Lad lyset falde som et vandfald fra oven og forvandle dit område med funklende farver. Festavia istaplys er designet til udendørs brug og hænger i fine, lodrette strenge og er perfekt til at dekorere tage, facader, hegn eller altaner. Istaplys er perfekte til vinterens højtider, fejringer året rundt eller som stemningsfuld dekoration i hverdagen. Den vejrbestandige IP54-klassificering betyder, at du kan lade dem hænge ude året rundt. Hver tråd skinner i en levende gradient af flere farver eller et varmt-til-køligt hvidt lys, så du kan personliggøre dine rum til enhver lejlighed. Oplev endnu mere magi med Festavia og en Hue Bridge! Skab mindeværdige stemninger med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet og lyser i harmoni med dine Hue udendørslys. Du kan nemt styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.
- 8,5 m med 250 LED'er
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekter
- Musiksynkronisering og dynamiske effekter
- Transparent kabel
- Udendørs brug
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179999
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Gennemsigtig
- Materiale
- PC, PVC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 15.000
- Normeret levetid
- 15.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- -
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 12
Lyskæde/lightstrip
- Kan forlænges
- Ja
- Indgående spænding
- 24V
- Længde
- 8.850 mm
Diverse
- Specielt designet til
- Altan, Udenfor, Patio
- Styling
- Tidløs
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103179999
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,6 kg
- Højde
- 156 mm
- Længde
- 114 mm
- Bredde
- 328 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004456801
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 14,6
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 0,016
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 13.350
- Samlet højde
- 500 mm
- Samlet længde
- 13.350 mm
- Længde på kabel til første LED
- 4.500 mm
- Længde af lyskæde
- 8.850 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 200
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys (RGBIC)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP54 (IP44 strømforsyning)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 150
- LED-belysningsafstand
- 150 mm
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Nej
- Monteringsmuligheder
- Rækværker, Væg
Pæren
- Formfaktor
- Icicles
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Ikke relevant
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger