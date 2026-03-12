Indhyl dit hjem i et gardin af magisk lys! Festavias gardinlys er designet til både indendørs og udendørs brug og bringer hvert øjeblik til live med dekorativ, festlig belysning. Nyd levende gradienter i flere farver eller varmt til køligt hvidt lys langs hver streng – perfekt til alle årstider, begivenheder eller stemninger. Hæng dem foran vinduer, på vægge eller over senge. Brug dem udendørs året rundt takket være deres vejrbestandige IP54-klassificering. Pynt facader, terrasser og altaner med det pragtfulde skær fra gardinlys og personliggør hvert øjeblik med dynamiske effekter, når du bruger Festavia med en Hue Bridge. Vælg mellem glitrende stjerner, dansende flammer eller et blødt, stearinlyslignende skær. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet og lyser i harmoni med dine indendørs og udendørs lys. Du kan nemt styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.

1,35 x 2 m med 250 LED'er

Hvidt og farvet lys med gradient-effekter

Musiksynkronisering og dynamiske effekter

Transparent kabel

Indendørs- og udendørsbrug