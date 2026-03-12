Festavia lysgardin, 250 LED'er
Om Festavia lysgardin, 250 LED'er
Indhyl dit hjem i et gardin af magisk lys! Festavias gardinlys er designet til både indendørs og udendørs brug og bringer hvert øjeblik til live med dekorativ, festlig belysning. Nyd levende gradienter i flere farver eller varmt til køligt hvidt lys langs hver streng – perfekt til alle årstider, begivenheder eller stemninger. Hæng dem foran vinduer, på vægge eller over senge. Brug dem udendørs året rundt takket være deres vejrbestandige IP54-klassificering. Pynt facader, terrasser og altaner med det pragtfulde skær fra gardinlys og personliggør hvert øjeblik med dynamiske effekter, når du bruger Festavia med en Hue Bridge. Vælg mellem glitrende stjerner, dansende flammer eller et blødt, stearinlyslignende skær. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet og lyser i harmoni med dine indendørs og udendørs lys. Du kan nemt styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.
- 1,35 x 2 m med 250 LED'er
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekter
- Musiksynkronisering og dynamiske effekter
- Transparent kabel
- Indendørs- og udendørsbrug
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179890
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Gennemsigtig
- Materiale
- PC, PVC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 15.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
- Normeret levetid
- 15.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- -
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 12
Lyskæde/lightstrip
- Kan forlænges
- Ja
- Indgående spænding
- 24V
- Længde
- 1.350 mm
Diverse
- Specielt designet til
- Altan, Soveværelse, Have, Udenfor, Patio
- Styling
- Tidløs
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103179890
- Nettovægt
- 1,02 kg
- Bruttovægt
- 1,3 kg
- Højde
- 156 mm
- Længde
- 114 mm
- Bredde
- 226 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004456601
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 13,9
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 0,016
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 5.850
- Samlet højde
- 2.000 mm
- Samlet længde
- 5.850 mm
- Længde på kabel til første LED
- 4.500 mm
- Længde af lyskæde
- 1.350 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 200
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys (RGBIC)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP54 (IP44 strømforsyning)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 150
- LED-belysningsafstand
- 150 mm
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Nej
- Monteringsmuligheder
- Væg, Vindue
Pæren
- Formfaktor
- Curtain
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Ikke relevant
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger