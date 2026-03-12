Festavia lysnet, 250 LED'er
Om Festavia lysnet, 250 LED'er
Indhyl din have i et net af magisk lys! Festavia netlys er designet til udendørs brug og bringer hvert øjeblik til live med dekorativ og festlig belysning. Nyd intense gradienter i flere farver eller fra varmt til køligt hvidt lys – ideelt til alle årstider, fester eller stemninger. Indhyl buske, hegn eller altanrækværk i Festavia-netlys, og skab stemning i ethvert uderum. Den vejrbestandige IP54-klassificering betyder, at du kan lade dem hænge ude året rundt. Oplev endnu mere magi med Festavia og en Hue Bridge! Tilpas hvert øjeblik med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer eller en blød, stearinlys-lignende flimren. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet, lyser i harmoni med dine Hue udendørslys og giver dig mulighed for nemt at styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.
- 1 x 3,5 m med 250 LED'er
- Hvidt og farvet lys med gradient-effekter
- Musiksynkronisering og dynamiske effekter
- Sort kabel
- Udendørs brug
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103180070
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- PC, PVC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 15.000
- Normeret levetid
- 15.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- -
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 12
Lyskæde/lightstrip
- Kan forlænges
- Ja
- Indgående spænding
- 24V
- Længde
- 3.450 mm
Diverse
- Specielt designet til
- Have, Udenfor
- Styling
- Tidløs
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103180070
- Nettovægt
- 1,28 kg
- Bruttovægt
- 1,64 kg
- Højde
- 156 mm
- Længde
- 114 mm
- Bredde
- 328 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004457001
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 14,8
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 0,016
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 7.950
- Samlet højde
- 1.000 mm
- Samlet længde
- 7.950 mm
- Længde på kabel til første LED
- 4.500 mm
- Længde af lyskæde
- 3.450 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 200
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys (RGBIC)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP54 (IP44 strømforsyning)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 150
- LED-belysningsafstand
- 144 mm
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Nej
- Monteringsmuligheder
- Buske
Pæren
- Formfaktor
- Net
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Ikke relevant
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger