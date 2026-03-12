Indhyl din have i et net af magisk lys! Festavia netlys er designet til udendørs brug og bringer hvert øjeblik til live med dekorativ og festlig belysning. Nyd intense gradienter i flere farver eller fra varmt til køligt hvidt lys – ideelt til alle årstider, fester eller stemninger. Indhyl buske, hegn eller altanrækværk i Festavia-netlys, og skab stemning i ethvert uderum. Den vejrbestandige IP54-klassificering betyder, at du kan lade dem hænge ude året rundt. Oplev endnu mere magi med Festavia og en Hue Bridge! Tilpas hvert øjeblik med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer eller en blød, stearinlys-lignende flimren. For en virkelig medrivende oplevelse kan du synkronisere dine lys med musikken og se dem danse, dæmpes og skifte farve i takt med musikken. Festavia er fuldt integreret i Hue økosystemet, lyser i harmoni med dine Hue udendørslys og giver dig mulighed for nemt at styre og tilpasse belysningen via Hue appen og stemmeassistenter.

1 x 3,5 m med 250 LED'er

Hvidt og farvet lys med gradient-effekter

Musiksynkronisering og dynamiske effekter

Sort kabel

Udendørs brug