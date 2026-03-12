Philips Hue Semeru væglampe, firkantet
Om Philips Hue Semeru væglampe, firkantet
Bring stemningen fra Hue udenfor! Perfekt til terrassen, gårdhaven, baghaven eller hoveddøren. Denne udendørs væglampe giver dekorativt lys med justerbare farver eller varmt til køligt hvidt lys. Tilpas enhver stund fra aften til daggry – skab den rette stemning til middagen under åben himmel eller afslapning under stjernerne. Når mørket falder på, kan du få ekstra tryghed ved at indstille lyset til klart hvidt lys, så du kan se, hvem der er der, eller finde vej. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lamper for en harmonisk atmosfære. Lampens diffuser med dobbelt lag giver et blødt og ensartet lys ved at udjævne skarpe LED-punkter og reducere blænding, samtidig med at UV-beskyttelse hjælper med at forhindre gulning over tid. Installer denne vejrbestandige lampe med IP44-klassificering på vægge eller lofter i dit hjems udendørsområder, så du får lys præcis dér, hvor du har brug for det. Få nem styring – også når du ikke er hjemme – samt adgang til tilpasningsmuligheder og automatiseringer via Hue appen og stemmeassistenter.
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Vejrbestandig (IP44)
- Powershield-smudsafvisende belægning
- Væg- eller loftsinstallation
- App- og stemmestyring
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165381
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Nej
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -25 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
- Stiktype
- No plug
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- -
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 120
Diverse
- Specielt designet til
- Altan, Have, Udenfor, Patio
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103165381
- Nettovægt
- 0,62 kg
- Bruttovægt
- 0,83 kg
- Højde
- 160 mm
- Længde
- 120 mm
- Bredde
- 155 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004444102
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 5,2
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 5,2
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 86 mm
- Samlet længde
- 122 mm
- Samlet bredde
- 122 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 510
- Pæreteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- NA
- IP-kode
- IP44 (IP20 strømforsyning)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Lysstyrke ved 2700 K
- 480
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Wet location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Monteringsmuligheder
- Loft, Væg
Pæren
- Formfaktor
- square
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger