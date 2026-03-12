Bring stemningen fra Hue udenfor! Perfekt til terrassen, gårdhaven, baghaven eller hoveddøren. Denne udendørs spot giver en fokuseret lysstråle med dekorative farver eller justerbart varmt til køligt hvidt lys. Tilpas enhver stund fra aften til daggry – fra middag under åben himmel til afslapning under stjernerne. Når mørket falder på, kan du skifte til klart hvidt lys for ekstra tryghed, uanset om du vil se, hvem der er der, eller finde vej. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lamper for et harmonisk udtryk. Den holdbare lampe med IP44-klassificering er vejrbestandig og har en Powershield-belægning, der hjælper med at undgå misfarvning. Det diskrete design passer smukt på enhver væg omkring dit hjems udendørsområder og giver lys præcis dér, hvor du har brug for det. Få nem styring – også når du ikke er hjemme – samt adgang til tilpasningsmuligheder og automatiseringer via Hue appen og stemmeassistenter.

Justerbart hvidt og farvet lys

Vejrbestandig (IP44)

Powershield-smudsafvisende belægning

Vægmontering

App- og stemmestyring