Bring stemningen fra Hue udenfor! Perfekt til terrassen, gårdhaven, baghaven eller hoveddøren. Denne udendørs væglampe giver dekorativt lys med justerbare farver eller varmt til køligt hvidt lys. Tilpas enhver stund fra aften til daggry – skab den rette stemning til middagen under åben himmel eller afslapning under stjernerne. Når mørket falder på, kan du få ekstra tryghed ved at indstille lyset til klart hvidt lys, så du kan se, hvem der er der, eller finde vej. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lamper for en harmonisk atmosfære. Lampens diffuser med dobbelt lag giver et blødt og ensartet lys ved at udjævne skarpe LED-punkter og reducere blænding, samtidig med at UV-beskyttelse hjælper med at forhindre gulning over tid. Installer denne vejrbestandige lampe med IP44-klassificering på vægge eller lofter i dit hjems udendørsområder, så du får lys præcis dér, hvor du har brug for det. Få nem styring – også når du ikke er hjemme – samt adgang til tilpasningsmuligheder og automatiseringer via Hue appen og stemmeassistenter.

Justerbart hvidt og farvet lys

Vejrbestandig (IP44)

Powershield-smudsafvisende belægning

Væg- eller loftsinstallation

App- og stemmestyring