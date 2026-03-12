Philips Hue Struana vægspot
599,00 kr.
Nuværende pris er 599,00 kr.
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Om Philips Hue Struana vægspot
Bring stemningen fra Hue udenfor! Perfekt til terrassen, gårdhaven, baghaven eller hoveddøren. Denne udendørs spot giver en fokuseret lysstråle med dekorative farver eller justerbart varmt til køligt hvidt lys. Tilpas enhver stund fra aften til daggry – fra middag under åben himmel til afslapning under stjernerne. Når mørket falder på, kan du skifte til klart hvidt lys for ekstra tryghed, uanset om du vil se, hvem der er der, eller finde vej. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lamper for et harmonisk udtryk. Den holdbare lampe med IP44-klassificering er vejrbestandig og har en Powershield-belægning, der hjælper med at undgå misfarvning. Det diskrete design passer smukt på enhver væg omkring dit hjems udendørsområder og giver lys præcis dér, hvor du har brug for det. Få nem styring – også når du ikke er hjemme – samt adgang til tilpasningsmuligheder og automatiseringer via Hue appen og stemmeassistenter.
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Vejrbestandig (IP44)
- Powershield-smudsafvisende belægning
- Vægmontering
- App- og stemmestyring
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165602
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -25 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Nej
- Bærbar
- Nej
- Stiktype
- No plug
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 40
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- -
- Farvetemperatur
- 2000-6500 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 95
Diverse
- Specielt designet til
- Altan, Have, Udenfor, Patio
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103165602
- Nettovægt
- 0,44 kg
- Bruttovægt
- 0,56 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 100 mm
- Bredde
- 110 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004444402
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 4,2
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 4,2
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 116 mm
- Samlet længde
- 90 mm
- Samlet bredde
- 84 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 400
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- 4.2
- Maks. watt for udskiftningspære
- 5
- IP-kode
- IP44
- Beskyttelsesklasse
- Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Wet location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Monteringsmuligheder
- Væg
Pæren
- Formfaktor
- tube
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Ikke relevant
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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