Udvidelsespakke til trekantet vægpanel
Nuværende pris er 379,00 kr.
Nuværende pris er 379,00 kr.
Nyhed
Midlertidigt udsolgt
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Om Udvidelsespakke til trekantet vægpanel
Nanoleaf paneler, der fungerer med Philips Hue via væglampemodulet. Styr dine paneler i Hue appen sammen med dine andre lys. Fås kun ved køb af Hue væglampemodulet. Sælges ikke separat.
- Nanoleaf lyspaneler
- Fungerer med Philips Hue via væglampemodulet
- Styring via Hue appen, stemme og tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170293
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 2.502
- Omgivelsestemperaturområde
- 0 til +40 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Stiktype
- Type C
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- -
- Farvetemperatur
- 2200-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 0
Diverse
- Specielt designet til
- Underholdningsværelse, Stue
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103170293
- Nettovægt
- 1,34 kg
- Bruttovægt
- 2,24 kg
- Højde
- 24,6 mm
- Længde
- 26,8 mm
- Bredde
- 14 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004448502
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 10 mm
- Samlet længde
- 230 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet lys
- 230V
- 100-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- NA
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal lyskilder
- 3
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Nej
- Monteringsmuligheder
- Væg
Pæren
- Formfaktor
- Triangle
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger