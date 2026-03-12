Udvidelsespakke til trekantet vægpanel

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Midlertidigt udsolgt

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Om Udvidelsespakke til trekantet vægpanel

Nanoleaf paneler, der fungerer med Philips Hue via væglampemodulet. Styr dine paneler i Hue appen sammen med dine andre lys. Fås kun ved køb af Hue væglampemodulet. Sælges ikke separat.

  • Nanoleaf lyspaneler
  • Fungerer med Philips Hue via væglampemodulet
  • Styring via Hue appen, stemme og tilbehør
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