Hue er kompatibel med Nanoleaf: Alt, hvad du behøver at vide

Forvandl dine vægge til levende lys. Nanoleaf Shapes vægpaneler (Hexagons og Triangles) kan nemt integreres i dit Philips Hue system ved hjælp af et Philips Hue Wall light module. Når panelerne først er tilsluttet, bliver de en naturlig del af Hue økosystemet, som kontrolleres direkte fra Hue appen, ligesom dine andre Hue lys.

Dette samarbejde tilføjer modulære, dekorative væglamper til dit Hue system, hvor Nanoleafs design blandes med Philips Hues styring og automatisering for udtryksfuld og pålidelig lyskunst.

Hvorfor Hue med Nanoleaf?

Med Hue og Nanoleaf kan du gøre mere end blot at oplyse et rum – du kan udtrykke dig med lys:

Skab et statement – Design unikke vægmønstre, der bliver et visuelt omdrejningspunkt i ethvert rum.

– Design unikke vægmønstre, der bliver et visuelt omdrejningspunkt i ethvert rum. En integreret oplevelse – Styr Nanoleaf paneler sammen med dine Hue lys for en harmonisk belysning.

– Styr Nanoleaf paneler sammen med dine Hue lys for en harmonisk belysning. Ubesværet kontrol – Brug Hue appen, stemmeassistenter, tidsplaner og automatiseringer til at forme din belysning gennem dagen.

– Brug Hue appen, stemmeassistenter, tidsplaner og automatiseringer til at forme din belysning gennem dagen. Eksklusivt design forenes med intelligent belysning – Nanoleafs modulopbyggede paneler i Hue økosystemet.

Understøttede Nanoleaf produkter

Hue integrationen understøtter følgende Nanoleaf Shapes produkter:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Andre Nanoleaf produkter understøttes ikke i Hue appen i øjeblikket.

Det skal du bruge

Før du begynder, skal du sikre dig, at du har:

Nanoleaf Shapes paneler (Hexagons eller Triangles)

(Hexagons eller Triangles) Nanoleaf strømforsyning og paneler korrekt samlet

Philips Hue Wall light module

Hue appen (nyeste version)

En Hue Bridge (anbefales for at låse flere funktioner op). Læs mere her.

Alt, hvad du behøver, er allerede inkluderet i startsættet, så du kan begynde at skabe med det samme.

Om Philips Hue Wall light module

Philips Hue Wall light module er det, der låser op for Hue oplevelsen for Nanoleaf Shapes.

Nemt at sætte op, montere og tilslutte dine Nanoleaf paneler

Integrer Nanoleaf paneler i Hue rum og zoner, så de kan indgå i scener og automatiseringer

Muliggør styring via Hue appen, Hue tilbehør og stemmeassistenter

Når de er forbundet, opfører dine Nanoleaf panelerne sig som et Hue lys og er klar til at blive brugt i hele dit intelligente belysningssystem.

Trin 1: Installer dine Nanoleaf paneler

a. Planlæg din opsætning

Læg panelerne ud på en flad overflade, og eksperimentér med former og orientering, før du monterer.

b. Klargør væggen

Rengør væggens overflade, så den er fri for støv og fedt. Nanoleaf paneler er kun beregnet til indendørs brug.

c. Monter og forbind

Monter panelerne med de medfølgende monteringsplader, forbind dem med Nanoleaf forbindelsesstykker, og tilslut Nanoleaf strømforsyningen.

Panelerne bør tænde og vise et lysmønster.

d. Tilslut et Philips Hue Wall light module

Forbind Philips Hue Wall light module til Nanoleaf panelerne ved hjælp af forbindelsesstykket.

Trin 2: Tilføj Nanoleaf til Hue appen

Åbn Hue appen. Gå til Indstillinger > Enheder > Tilføj. Scan QR-koden på Hue Wall light module. Følg trinene på skærmen for at forbinde Philips Hue Wall light modulet.

Når de er tilføjet, vises Nanoleaf panelerne i Hue appen ligesom andre Hue lys, klar til at skabe stemning i dit hjem.

Design og styring med Hue

Når Nanoleaf Shapes paneler er tilsluttet via Hue, kan du:

Tænde eller slukke dine paneler sammen med resten af dine Hue lys

Justere lysstyrken jævnt

Skifte farver, så de passer til dit humør

Tilføje paneler til Hue scener, rum, zoner, tidsplaner og automatiseringer

Styr belysningen med Hue appen, stemmeassistenter og Hue tilbehør

Inden for Hue fungerer Nanoleaf paneler på samme måde som en gradient LED strip og skaber flydende farveovergange hen over din væg.

Vigtige begrænsninger, du skal være opmærksom på

Følgende funktioner er forventede og fungerer som tilsigtet:

Nanoleaf scener, musikvisualiseringer, berøringsfunktioner og Nanoleaf effekter vises eller styres ikke i Hue appen.

i Hue appen. Hvis en Hue underholdningssynkronisering, automatisering eller alarm udløses (f.eks. en dørklokke eller lysalarm), vil Hue tilsidesætte enhver aktiv Nanoleaf effekt og ikke automatisk genoptage den sidste effekt.

Fejlfinding:

Disse trin dækker kun Hue relateret opsætning og styring.

Hue Wall light module kan ikke findes i Hue appen

Sørg for, at Philips Hue Wall light module og strømforsyningen er tilsluttet og tændt.

er tilsluttet og tændt. Opdater Hue appen til den nyeste version.

Hue Wall light module er utilgængelig i Hue appen

Kontrollér, at Nanoleaf panelerne får strøm ved at tage stikket ud og sætte det i igen.

Brug funktionen til at genoprette forbindelsen i Hue appen.

Fjern Philips Hue Wall light module fra Hue appen, og tilføj det igen.

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg have en Hue Bridge for at kunne bruge Nanoleaf sammen med Hue?

Nej. En Hue Bridge er ikke nødvendig for at tilføje Nanoleaf paneler til Hue økosystemet. Du får dog adgang til flere funktioner ved at tilføje en Hue Bridge. Læs mere her.

Hvilke Nanoleaf produkter understøttes?

I øjeblikket understøttes kun sekskanter, trekanter og mini-trekanter.

Hvor mange Nanoleaf paneler kan jeg tilslutte til én strømforsyning?

Du kan finde disse oplysninger i Nanoleafs strømforsyningsberegner.

Hvor mange Nanoleaf paneler kan Hue Wall light module understøtte?

Op til 100 paneler understøttes og kan styres i Hue appen.

Kan jeg bruge Nanoleaf panelerne som en del af mit underholdningsområde?

Ja, det understøttes. Vi anbefaler dog ikke at synkronisere Nanoleaf paneler med indhold på skærmen, da panelernes opsætning kan betyde, at synkroniseringen ikke bliver fuldt optimeret. De bidrager virkelig til stemningen i dine underholdningsrum.

Kan jeg stadig bruge Nanoleaf appen?

Ja. Du kan bruge Nanoleaf appen sammen med Hue appen, hvis din opsætning inkluderer en Nanoleaf controller, som ikke er inkluderet i vores startsæt. Nanoleaf appen er nødvendig til firmwareopdateringer af paneler og Nanoleaf specifikke funktioner, såsom scener og berøringsfunktioner. For at kunne styre panelerne med både Hue og Nanoleaf apps, skal du sørge for, at både Hue og Nanoleaf apps samt firmwaren på modulerne er opdateret til de nyeste versioner.

Hvorfor kan jeg ikke se Nanoleaf scener i Hue appen?

Nanoleaf scener og effekter styres via Nanoleaf appen og er ikke tilgængelige i Hue.

Hvor kan jeg få hjælp til problemer med Nanoleaf hardware eller Nanoleaf paneler?

Hvis du har brug for fejlfinding eller support til Nanoleaf, kan du besøge https://support.nanoleaf.me.

Har du brug for mere hjælp?

Hvis du har problemer med at tilføje Nanoleaf til Hue appen eller bruge Nanoleaf i dit Hue system, så besøg Philips Hue Support for at få yderligere hjælp.

Ved spørgsmål om Nanoleaf hardware eller funktioner, der er specifikke for Nanoleaf, skal du altid kontakte Nanoleaf Support.