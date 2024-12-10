Hue Screen Sync: Kalibrerings- og fejlfindingsvejledning

Hue Screen Sync vækker din TV-skærm til live ved at synkronisere dine Philips Hue pærer med din underholdning. Enheden bruger optisk synkroniseringsteknologi til at registrere de farver, der vises på skærmen, og skaber en stemningsfuld belysning, der passer med det, du ser i realtid.

Kom i gang: kalibreringsprocessen

Hvordan får jeg den bedste oplevelse med Hue Screen Sync?

For at give dig en problemfri visningsoplevelse bruger Hue Screen Sync en hurtig opsætningsproces, der justerer lyset i rummet med skærmen. En simpel indledende opsætning sikrer, at levende farveeffekter og baggrundsbelysning nøjagtigt afspejler handlingen på skærmen.

Hvad skal jeg tjekke, før jeg starter kalibreringen?

Gør følgende, før du begynder:

● Klart udsyn: Placer Screen Sync enheden, så den har frit udsyn til hele TV-skærmen.

● Fuld synlighed: Sørg for, at ingen kabler, møbler eller planter blokerer udsynet mellem Screen Sync linsen og TV'et.

● Ren linse: Tør kameraet af med en ren mikrofiberklud, så billedet gengives tydeligt under opsætningen.

● Tænd lyset i dit underholdningsområde: Tænd alle Hue lys, der er knyttet til dit underholdningsområde, så du får de bedst mulige lysforhold til skærmsynkroniseringen, og enheden kan tilpasse sig dine personlige omgivelser.

● Fjern refleksioner: Undgå direkte sollys eller stærke lamper, der reflekteres på enheden via TV'et.

Sådan kalibrerer du Hue Screen Sync

Åbn Hue appen. Gå til fanen Synkroniser, og sørg for, at din Screen Sync enhed er valgt under HVAD. Tryk på de tre prikker for at åbne Indstillinger. Vælg Kalibrering. Følg instruktionerne på skærmen. Bekræft automatisk registrering, eller gå til fejlfinding, hvis skærmjusteringen skal foretages manuelt. Se et eksempel på resultatet, og tryk på Gem, når du er tilfreds.

Hvordan skal en vellykket kalibrering se ud?

En vellykket opsætning skaber reaktionsdygtige, smukke belysningseffekter, som er kendetegnet ved:

● Sørg for, at tuningen er færdig: Tuningen sker efter kalibreringen. Tjek Sync-fanen for at se, om dette er færdigt eller stadig er i gang.

● Nøjagtig retningsbestemt farvetilpasning: Lysene omkring TV'et afspejler de præcise farvezoner, der vises på alle skærmens kanter.

● Glidende overgangseffekter: Belysningen glider jævnt fra den ene rumzone til den næste, i takt med at scenerne skifter på din skærm.

● Stemningsfuld atmosfære: Omgivende lysstyrke udvider skærmens tilstedeværelse til din stue uden overvældende rumbelysning.

● Levende dybde og kontrast: Naturlige mørke scener er hele tiden behageligt dæmpede, mens lysstærke højdepunkter straks får det omkringliggende lys til at lyse op.

Bemærk: Hvis omridset strækker sig ud over skærmen og ind i rummet eller skærer billedets kanter af, samles farverne forkert, eller også vises de på det forkerte sted.

2. Fejlfinding til kalibreringsfejl og skærmregistrering

Min autokalibrering fortsætter med at mislykkes eller giver et forvrænget omrids. Hvad kan jeg gøre?

Gør følgende, hvis den automatiske kalibrering ikke kan registrere skærmen eller viser en skæv eller misformet trapez på din telefon:

Reducér skærmrefleksioner: Sluk for alle loftslys og lamper ved siden af TV'et, og træk gardiner for. En blank TV-skærm fungerer som et spejl – hvis den optiske synkroniseringssensor registrerer genskin, forveksler den refleksionen med indholdet på skærmen. Øg den omgivende skærmkontrast: Sørg for, at rummet har jævnt, blødt lys, og at skærmen er tændt med et klart, lyst billede (eller baggrund med stærk kontrast). Rengør optiske overflader: Tør linsen og TV-skærmen af med en blød mikrofiberklud; Støv og fingeraftryk spreder lys og forstyrrer kantregistreringen. Fjern forhindringer: Fjern soundbars, dekorationer eller genstande, der blokerer bunden eller siderne af skærmen. Skift til manuel justering: Hvis automatisk registrering har problemer med belysningen i rummet, skal du trække hjørnepunkterne manuelt, så de flugter med hvert hjørne af skærmens ramme.

Min automatiske kalibrering kan stadig ikke registrere skærmen. Hvad kan jeg gøre?

● Sluk og tænd for strømmen: Tag strømforsyningen til Screen Sync ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, sæt den i igen, og genstart kalibreringen i Hue appen.

● Tjek enhedens vinkel igen: Sørg for, at den optiske enhed er monteret vandret og rettet så lige mod skærmen som muligt – en for stor hældningsvinkel øger refleksionerne.

● Hvis dette ikke virker, skal du manuelt vælge hjørnerne på din TV-skærm.

Hvorfor vises farver på den forkerte side af rummet?

Når farverne vises omvendt (f.eks. vises der et lyserødt lysglimt på venstre side af dit TV, men det er Hue lysene på højre side, der reagerer):

● Kalibreringshjørnerne er skævt eller omvendt.

● Gå tilbage til Indstillinger > Kalibrer skærmsynkronisering, bekræft, at hver hjørnestift svarer til sit virkelige hjørne, flyt dem korrekt, og gem.

● Tjek også din Underholdningsområde-konfiguration i Hue appen for at sikre, at de virtuelle lysplaceringer matcher de fysiske rum.

Hvornår skal jeg genkalibrere?

Genkalibrer, når:

● Du bevæger eller vipper dit TV, din skærm eller Screen Sync.

● Du flytter, tilføjer eller udskifter lys i dit underholdningsområde.

● Farver begynder at dukke op i den forkerte rumzone.

● Det omgivende lys ændrer sig drastisk: Hvis den indledende kalibrering f.eks. fandt sted i stærkt morgensollys, kan ydeevnen om natten blive forringet. Kalibrer i et lyst rum, så Screen Sync nemmere kan tilpasses dine omgivelser.

3. Korrigering af farvenøjagtighed, rumforhold og refleksioner

Screen Sync læser din TV-skærm direkte. Alt, der falder på glasset – sollys, lys fra lamper eller lys fra loftslamper – indgår i de farvedata, der sendes til dine Hue lamper.

Hurtig oversigt: refleksions- og blændingsproblemer

Det du ser Årsag Hvad skal man gøre Én lyszone sidder fast på hvid/gul eller reagerer svagt En lampe eller et vindue reflekterer direkte på den del af skærmen. Sluk eller flyt lampen, træk gardinerne for, eller juster enhedens vinkel en smule, så refleksionen forsvinder fra den optiske sensorforhåndsvisning. Alle farver ser udtværede eller blege ud i løbet af dagen Screen Sync kan blive påvirket af et lyst vindue eller direkte sollys. Luk persienner eller gardiner. Hue Screen Sync fungerer bedst i dunkle eller mørke rum, når det er kalibreret. Farverne ser fine ud om natten, men forkerte om dagen (eller omvendt) Rumbelysningen er meget anderledes end, da den optiske synkroniseringsenhed blev kalibreret til skærmprofilen. Sørg for, at belysningen i rummet er ensartet, eller kalibrer igen, mens alle lys er tændt, for at gøre rummet så lyst som muligt. Lys flimrer eller "pumper" under mørke scener Hue lys eller rumlamper, der reflekteres på glaspanelet. Ret Hue lysene væk fra skærmen (f.eks. mod væggen eller bag TV'et), og dæmp det omgivende lys.

Farvejustering: Hvis farverne ikke er som du forventer

Hue Screen Sync tilpasser sig automatisk din TV-skærm med tiden. Gør følgende, hvis farverne ikke virker korrekte:

Trin 1: Giv Screen Sync tid til at tilpasse sig

○ Efter opsætning, genkalibrering eller nulstilling lærer det visuelle synkroniseringssystem dit TV's lysstyrke og hvidbalance, mens du ser med.

○ Lysstyrken stabiliseres efter et par sekunder.

○ Hvidbalance (farvetone) tager et par minutter med normalt, varieret videoindhold. Når du ser scener med neutrale elementer (skyer, sne eller hvide/grå baggrunde), fremskyndes læringen. Meget mættet indhold (tegnefilm eller sportsbaner) eller meget mørke film vil forlænge tilpasningstiden.

Trin 2: Tjek TV-billedindstillingerne

○ Deaktiver Eco Mode/Automatisk lysstyrke: Sluk for omgivende lyssensorer og energibesparende tilstande. Hvis TV'et automatisk skifter lysstyrke, skal skærmsynkroniseringen løbende tilpasses.

○ Billedtilstande: Når du skifter billedtilstande (f.eks. fra Vivid til Cinema), ændres farvetemperaturen. Giv skærmsynkroniseringen et par minutter til at vænne sig til den nye profil.

○ HDR-indhold: Lyse områder i HDR er væsentligt lysere, hvilket får den optiske sensor til at sænke sin eksponering. Meget mørke scener i HDR kan naturligt give svagere belysningseffekter end almindeligt SDR-indhold.

Trin 3: Se efter, om den optiske sensor og skærmen er fri for snavs

○ Se efter, om de er fingeraftryk, støv eller pletter på den optiske linse og TV-panelet, da de spreder lyset og reducerer mætningen.

Tips til montering og opsætning af hardware

Hvad gør jeg, hvis Screen Sync ikke sidder fast på mit TV?

● Fjernsyn, som er tykkere end 30 mm: Den maksimale TV-tykkelse, der kan monteres sikkert uden at belaste beslaget, er 30 mm. Undgå at belaste den bageste hængselklemme, da en for stor vægt kan belaste leddet. Lad modvægtsfoden hvile fladt langs den øverste bagkant, og brug aftagelige, overfladesikre monteringsstrimler, som giver ekstra greb.

● Hold synkroniseringsenheden i midten: Monter enheden så meget i midten og lige som muligt. Monteringsvinkler i siden øger risikoen for refleksioner og forringer farveovergangen i de nederste hjørner.

● Kabelbelastning: Før det fastmonterede kabel jævnt ned langs TV-kabinettet for at undgå, at kabelspændingen med tiden trækker enheden ud af sin akse.