Support

Konfigurationsvejledninger til Philips Hue produkter

Vælg dit produkt nedenfor for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter produktet til dit intelligente belysningssystem.

Startsæt

Startsæt

Få vejledning til opsætning af et startsæt. 

Gå til opsætningsguides
Pærer og lamper

Pærer og lamper

Få vejledning til opsætning af pærer, gulvlamper, bordlamper, lamper og meget mere. 

Gå til opsætningsguides
Lyskilder, der inkluderer tilbehør

Lyskilder, der inkluderer tilbehør

Få vejledning til opsætning af lyskilder, der leveres sammen med tilbehør, såsom en Dimmer switch eller en Smart button.

Gå til opsætningsguides
Udendørsbelysning

Udendørsbelysning

Få vejledning til opsætning af udendørsbelysning. 

Gå til opsætningsguides
Tilbehør

Tilbehør

Få vejledning til opsætning af en Sync box eller andet tilbehør. 

Gå til opsætningsguides
Sikkerhed

Sikkerhed

Få vejledning til opsætning af sikkerhedskameraer og sensorer. 

Gå til opsætningsguides

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvordan tilføjer jeg min Philips Hue enhed ved hjælp af en QR-kode?

Hvor kan jeg finde QR-koderne på mine Philips Hue enheder?

Jeg kan ikke finde QR-koden på min enhed. Hvad skal jeg gøre?

Kan jeg scanne flere enheders QR-koder for at tilføje dem alle til min Bridge på én gang?

Kan jeg tilføje flere enheder til flere rum ved at scanne deres QR-koder?

Jeg kan ikke scanne QR-koden. Hvad skal jeg gøre?

Kan jeg scanne QR-koden på en ældre Philips Hue enhed for at tilføje den til min Bridge?

Har jeg brug for en internetforbindelse for at tilføje enheder til min Bridge ved at scanne deres QR-koder?

Kan jeg scanne en QR-kode på en Philips Hue enhed for at tilføje den til mit system, hvis jeg ikke har en Hue Bridge?

Kan jeg tilføje et produkt, der allerede er konfigureret, ved at scanne dets QR-kode?

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig

Besøg vores sociale medier

Svartid: 1 time. Tillgængelig døgnet rundt.

Facebook

Twitter

Instagram

Produkt, kampagner og garanti

Mandag - fredag: 09:00 - 18:00

+45 33 29 37 50

Send formular

 

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay