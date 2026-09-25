17.02.2026

Mit dem Arbeiten im Homeoffice verändern sich die Anforderungen an Deinen Wohnraum. Dein Homeoffice ist längst mehr als nur ein Schreibtisch und ein Stuhl – es ist der Ort, an dem Du Dich konzentrierst, kreativ bist, Meetings abhältst und im Laufe des Tages zwischen verschiedenen Aufgaben wechselst. Die richtige Beleuchtung im Homeoffice spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie gut Du all das meisterst.

Die richtige Beleuchtung hilft Dir, länger konzentriert zu bleiben, Deine Augen zu schonen, Videoanrufe zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sich Dein Arbeitsplatz durchdacht und nicht improvisiert anfühlt. In diesem Leitfaden findest Du praktische Tipps zur Nutzung von smarter Beleuchtung für Dein Homeoffice – von Schreibtischbeleuchtung bis hin zu Komplettlösungen im ganzen Raum. Außerdem erfährst Du, wie sich smarte Beleuchtung von Philips Hue flexibel an Deinen Arbeitstag anpasst.