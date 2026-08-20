Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 129,99 €
Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Aktueller Preis ist 349,99 €
Erstelle Dein Set
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Aktueller Preis ist 79,99 €
Perifo Schiene 1,5m schwarz
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Aktueller Preis ist 94,99 €
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 129,99 €
Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz
5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Aktueller Preis ist 159,99 €
Sale
Inara Outdoor Wandleuchte schwarz
E27 LED-Lampe enthalten
Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
netzstrombetrieben
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 57,49 €, ursprünglicher Preis ist 114,99 €
Erstelle Dein Set
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 169,99 €
Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)
Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
Aktueller Preis ist 79,99 €
Erstelle Dein Set
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 359,99 €
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m
7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Aktueller Preis ist 169,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 339,99 €
OmniGlow Lightstrip 10 m
4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
Aktueller Preis ist 349,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 339,99 €
Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
6000 Lumen
Aktueller Preis ist 269,99 €
Erstelle Dein Set
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 169,99 €
Perifo Schiene 1m schwarz
1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube
Aktueller Preis ist 74,99 €
Erstelle Dein Set
E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 109,99 €
Erstelle Dein Set
Flux Lightstrip 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
Aktueller Preis ist 199,99 €
Erstelle Dein Set
Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort
Aktueller Preis ist 44,99 €
Erstelle Dein Set
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 99,99 €
Erstelle Dein Set
Festavia Lichterkette 8m
Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Aktueller Preis ist 124,99 €
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 259,99 €
Erstelle Dein Set
Flux Lightstrip 3 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
Aktueller Preis ist 79,99 €