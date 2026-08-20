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Intelligente LED-Beleuchtung

Verwandeln Sie die Art, wie Sie Ihr Zuhause beleuchten. Entdecken Sie ein komplettes Ökosystem aus smarten LED-Lampen, Lampen, Deckenleuchten, Außenbeleuchtung, Sensoren, Schaltern und Zubehör, die nahtlos zusammenarbeiten. Passen Sie Farben und Helligkeit individuell an, automatisieren Sie Routinen, schaffen Sie immersive Unterhaltungserlebnisse und steuern Sie Ihre Beleuchtung jederzeit und überall mit der Hue App.

310 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m schwarz

Perifo Schiene 1,5m schwarz

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Inara Outdoor Wandleuchte schwarz

Inara Outdoor Wandleuchte schwarz

E27 LED-Lampe enthalten
Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
netzstrombetrieben
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
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Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
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Nahaufnahme der Vorderseite von Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m

7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte weiß

Gradient Signe Stehleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 10 m

OmniGlow Lightstrip 10 m

4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
6000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1m schwarz

Perifo Schiene 1m schwarz

1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube
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Nahaufnahme der Vorderseite von E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 10 m

Flux Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Motion Sensor

Hue Motion Sensor

Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Nahaufnahme der Vorderseite von Festavia Lichterkette 8m

Festavia Lichterkette 8m

Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 3 m

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
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Leitfaden für smarte LED-Lampen und -Leuchten

Wie definiert Philips Hue intelligente Beleuchtung neu?

Lohnt sich Philips Hue im Vergleich zu anderen Smart-Beleuchtungsmarken?

Verbraucht intelligente Beleuchtung mehr Strom?

Brauche ich einen Hub, um smarte LED-Lampen zu verwenden?

Können smarte LED-Lampen auch ohne Internetverbindung funktionieren?

Wie steuere ich smarte Lampen?

Was sind die besten smarten Leuchtmittel für Energieeffizienz?

Kann ich meine Lampen aus der Ferne per App steuern?

Erfahren Sie mehr über smarte Lampen

Energieeffizienz smarter LED-Lampen und -Leuchten

Was ist smarte Beleuchtung?

Erfahre, was smarte Beleuchtung ist, wie sie funktioniert und welche Vorteile smarte Beleuchtung für zu Hause, Wellness und Ambiente bringen.

Farbfähige LED-Lampen

5 Top-Tipps zum Energiesparen zu Hause

Du fragst Dich, wie Du mit der smarten Beleuchtung von Philips Hue zu Hause Energie sparen kannst? Wir haben eine Studie durchgeführt, in der wir verschiedene Einstellungen von Hue White & Color Ambiance Lampen verglichen haben – und hier sind die Ergebnisse.
Vorteile von smarten LED-Lampen

Hausautomatisierung mit smarter Beleuchtung

Erfahre mehr über die Automatisierung der Beleuchtung Deines Zuhauses und wie sie Dir bei Deinen gewohnten täglichen Abläufen kann. Das schenkt Dir mehr Ruhe, zu Hause ebenso wie unterwegs.
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