Regalos para el Día del Padre: luces inteligentes para todo tipo de papás

Regalos para el Día del Padre: luces inteligentes para todo tipo de papás

Siempre que necesiten una mano amiga, un hombro para llorar o simplemente un simple consejo paternal, los niños siempre pueden contar con papá para estar allí. Este Día del Padre, dale un regalo de hogar inteligente para mostrar el aprecio de toda la familia.

Las responsabilidades diarias de todos los papás son parecidas: reparar bicicletas rotas (¡también corazones!), hacer el tonto o simplemente levantar a los niños por la mañana, pero no hay dos papás exactamente iguales.

Entonces, ¿por qué no encontrar algunos regalos inteligentes para papá que muestren que realmente lo "entiendes"? Haz coincidir su tipo de personalidad con el regalo perfecto de Philips Hue para ampliar su sistema o ponerlo en marcha. Y, si eres el padre, envía a tus seres queridos esta lista para obtener inspiración para regalos de luz inteligente este Día del Padre.

Regalos inteligentes para el papá organizado

Despertarse temprano por la mañana, prepararlos a todos y salir por la puerta a tiempo no es tarea fácil, pero papá lo hace con una sonrisa en su rostro. Haz que sus mañanas sean un poco más fáciles con un starter kit Philips Hue White and Color Ambiance, un excelente regalo para empezar a usar la iluminación inteligente en un hogar inteligente.

El starter kit permite configurar automatizaciones de despertador para él y para los niños, para que todos se despierten gradualmente con luz en lugar de alarmas a todo volumen, permitiendo una forma de empezar el día más tranquila y positiva. También ofrece la fórmula de iluminación Energize, un ajuste de luz brillante y fría que hace que todos estén listos para empezar el día con la cantidad justa de energía.

Una idea brillante: la iluminación inteligente Philips Hue también ofrece control por voz, lo que hace que las mañanas sean aún más fáciles para cualquier padre. En lugar de buscar a tientas el interruptor de la luz, papá simplemente puede decir: "Enciende Energize en la cocina" a su teléfono o asistente doméstico inteligente, como Amazon Alexa, el Asistente de Google o Siri. Un comando de voz no solo encenderá instantáneamente las luces, sino que también puede sintonizarlas con el color y el brillo perfectos.

Un padre usando luces inteligentes Philips Hue en la cocina para facilitar las rutinas matutinas

Regalos inteligentes para los papás a los que les gusta el entretenimiento

¿Qué le dijo una bombilla a la otra? ¡Eres un sol!

Incluso si los has escuchado diez veces antes, los chistes de papá son innegablemente divertidos. Después de todo, solo está tratando de hacer reír a los niños. La próxima vez que haga una broma, contén tus gemidos y deja que sea el centro de atención como el comediante personal de la familia.

Una lámpara inteligente portátil Hue Go puede ser el accesorio perfecto para su próxima broma. Podrá controlar las luces desde su teléfono u otro dispositivo móvil, haciendo que se enciendan y apaguen o cambien de color mientras un miembro de la familia desprevenido se pregunta qué está pasando.

Y cuando no está ocupado haciendo bromas con los niños, papá puede usar un Hue Go para mejorar el ambiente de su próxima reunión en casa, ya sea organizando una cena íntima o encendiendo la barbacoa.

Regalos inteligentes para el papá que arregla las cosas

Un papá manitas puede arreglar todo lo que se proponga: desde una transmisión de bicicleta hasta corazones rotos. Asegúrate de agradecer sus habilidades con algo más divertido con lo que entretenerse: iluminación inteligente.

La iluminación inteligente Philips Hue se instala fácilmente, por lo que papá se divertirá organizando su sistema de iluminación para el hogar inteligente y colocando sensores de movimiento Hue y tiras de luz por toda la casa, tanto por dentro como por fuera.

Si tiene un refugio personal, puede equipar este retiro con la iluminación inteligente que quiera. Si es más un tipo de persona que disfruta al aire libre, dale un regalo que pueda disfrutar en el patio trasero: el foco Philips Hue Lily XL. Permite que ilumine el patio en cualquiera de los millones de colores disponibles para luego admirarlo desde donde

quiera: a través de la ventana de la sala de estar o mientras pasa el rato en el porche, después de un día duro, ensuciándose las manos.

Regalos inteligentes para el papá que quiere relajarse

Una vez que los pequeños estén dormidos, ¿qué mejor manera para que papá se relaje por la noche que acurrucarse en el sofá para una noche de cine? La tira LED Hue le ayuda a establecer el tono perfecto para sus películas favoritas. Incluso puede configurar una escena de iluminación que coincida con cualquier película de acción, comedia o drama que elija usando solo la voz; todo lo que necesita hacer es pedírselo al asistente de hogar inteligente.

Idea brillante: Si a papá le van más los videojuegos que el cine, consíguele un regalo que mejore su experiencia de juego. La Hue sync box Philips Hue Play HDMI le permite conectar cualquier consola de juegos HDMI, incluidas PlayStation y Xbox, a las luces Philips Hue para que todas las acciones del juego cobren vida con luz.

Un padre disfrutando de una experiencia de juego inmersiva con las luces inteligentes Philips Hue
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