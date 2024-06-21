Siempre que necesiten una mano amiga, un hombro para llorar o simplemente un simple consejo paternal, los niños siempre pueden contar con papá para estar allí. Este Día del Padre, dale un regalo de hogar inteligente para mostrar el aprecio de toda la familia.

Las responsabilidades diarias de todos los papás son parecidas: reparar bicicletas rotas (¡también corazones!), hacer el tonto o simplemente levantar a los niños por la mañana, pero no hay dos papás exactamente iguales.

Entonces, ¿por qué no encontrar algunos regalos inteligentes para papá que muestren que realmente lo "entiendes"? Haz coincidir su tipo de personalidad con el regalo perfecto de Philips Hue para ampliar su sistema o ponerlo en marcha. Y, si eres el padre, envía a tus seres queridos esta lista para obtener inspiración para regalos de luz inteligente este Día del Padre.